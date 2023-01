Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Golden State Warriors.

Voilà les Warriors dans une situation compliquée. Actuellement dixièmes de la Conférence Ouest (23 victoires, 24 défaites), les champions en titre vivent une saison difficile. Golden State n’arrive pas encore à recoller aux équipes de tête et reste englué entre la 7e et la 10e place. 3e meilleure attaque de la ligue (117,6 points marqués), mais seulement 26e défense (118 points encaissés), trop peu pour espérer remonter. La franchise de la Baie cherche donc du renfort défensif, notamment sur la ligne arrière, et pourrait bouger même si ce ne sera pas un grand chamboulement.

La particularité des Warriors depuis deux saisons, c’est qu’ils possèdent toujours le noyau dur qui a fait de Golden State une dynastie, mais également un noyau de jeunes qui peine globalement à apporter le soutien nécessaire au niveau de la rotation cette année. Alors que Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green veulent maximiser leurs chances de jouer le back-to-back, la franchise des Warriors veut également garder un œil sur l’avenir. Pas facile comme équilibre.

Pas de grand changement de prévu donc mais pourquoi pas des ajustements, et JaMychal Green pourrait en être victime. L’ailier fort, qui sera agent libre cet été (il possède actuellement un salaire minimum à 2,6 millions), servira peut-être de monnaie d’échange aux Warriors pour leur permettre d’ouvrir un spot dans le roster, et ensuite recruter un vétéran sur le marché du buyout histoire de renforcer leur rotation (notamment sur le plan défensif).

En recherche de défenseur extérieur, les Warriors ont coché le nom d’Alex Caruso. Le profil de l’arrière des Bulls correspondrait totalement aux besoins de GSW. Cependant, le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2024-25 avec Chicago avec un salaire de 9 millions cette année, n’est absolument pas sûr de changer d’équipe à la deadline et pourrait très bien continuer aux Bulls, alors que la saison des Taureaux commence à aller mieux.

Une autre piste, mais beaucoup moins concrète, celle de Malik Beasley. L’arrière du Jazz, véritable lance-flammes en sortie de banc, serait une option supplémentaire dans la Baie. Mais la franchise de l’Utah est gourmande et demande un premier tour de Draft. Le joueur de 26 ans a une moyenne de 13,6 points par match, à 36% à trois points. Son salaire est de 15,5 millions cette saison (avec une option d’équipe de 16,5 millions pour 2023-24). La concurrence est également forte et les Warriors partent de (très) loin.

According to @KCJHoop if the @chicagobulls trade Alex Caruso the @warriors are “prominently mentioned” as a team interested in acquiring the defensive stalwart. pic.twitter.com/VzhChHgVHI

— Cyrus Saatsaz (@DogSurfRoadshow) January 16, 2023