Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Detroit Pistons.

LES PISTONS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Vous avez le deuxième pire bilan de la Ligue. Votre sophomore numéro 1 de Draft autour de qui vous deviez construire l’avenir est à l’infirmerie pour toute la saison. Alors il est clair que vous ne risquez pas de viser un All-Star pour faire un push pour le play-in tournament. Leur prochaine recrue d’envergure, les Pistons espèrent surtout l’obtenir à la prochaine Draft, avec le pick le plus haut possible (aka Victor Wembanyama).

Cela fait naturellement des Pistons des vendeurs à la prochaine trade deadline, mais avec l’objectif de ramener des choix de premier tour de draft. Vous voulez notre vétéran qui performe bien pour renforcer votre effectif pour la fin de la régulière et la postseason ? Donnez-nous des picks de draft ! Vous voulez vous débarrasser de votre contrat pourri qui plombe vos finances et vous empêche d’être plus compétitifs ? Donnez-nous des picks de draft ! Tel devrait être, sans grande surprise, le mantra du board de Motor City dans les prochaines semaines.

Néanmoins, au vu du grand nombre de jeunes joueurs accumulés au cours des dernières années, les Pistons veulent désormais passer à l’étape supérieure de leur processus de reconstruction. Cela signifie qu’ils cherchent à avoir quelques vétérans dans leur effectif pour aider les jeunots à progresser. Pas dit donc qu’ils décident de brader tous les anciens à la deadline, Detroit va être exigeant dans les négos.

LE(S) JOUEUR(S) DES PISTONS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

“A 6’7” FORWARD, FROM CROATIA, NUMBER 44, BOJAAAAN BOGDANOVIIIIIC !” D’ici quelques semaines, il y a des chances pour que cette annonce au moment de la présentation du cinq majeur résonne ailleurs qu’à la Little Caesars Arena. Bojan Bogdanovic est, en dépit des déclarations de façade du board des Pistons, le candidat le plus évident à un départ du côté de Detroit. Comment pourrait-il en être autrement ? À bientôt 34 ans, le Croate réalise sa meilleure saison en carrière au scoring (21,5 points de moyenne à 49% d’adresse globale), et avec son expérience, a tout pour intéresser des équipes ambitieuses. Son management l’a bien compris et n’hésite pas à faire monter les enchères. Principale demande de Troy Weaver : divine surprise, du premier tour de draft !

🚨 Le prix minimum pour récupérer Bojan Bogdanovic : 1 premier tour de Draft non protégé. Detroit continue d’affirmer qu’ils n’ont pas besoin de transférer le sniper croate, cependant les oreilles restent ouvertes. Si une belle offre se présente, Bogdanovic partira de Détroit. pic.twitter.com/hNlwdnYyRb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2023

Il n’y a pas que pour l’ami Bogey que la mission d’ATSEM en classe de maternelle, aux côtés de Dwane Casey dans le rôle de l’instit’, pourrait prendre fin d’ici le 9 février. Dans la catégorie des vétérans qui pourraient faire un passage par l’aéroport prochainement, Nerlens Noel et Alec Burks. La protection de cercle du premier, ainsi que le shoot extérieur du second, couplé à leur expérience, ont de quoi attirer plus d’un candidat aux Playoffs. Il y a également une team option sur les deux joueurs pour la saison 2023-24, et la flexibilité inhérente à leur situation peut être un argument pour toute équipe désirant les avoir dans son effectif.

Plus surprenante, la présence dans les rumeurs de Saddiq Bey. Le joueur de 23 ans réalise un bon début de carrière dans le Michigan et semblerait, sur le papier, s’inscrire dans le projet à long terme de la franchise aux côtés de Cade Cunningham et Jaden Ivey. Il semblerait cependant que la production des deux côtés du terrain de l’ancien de Villanova ait attiré l’œil de certains cadors désireux de se renforcer dans les ailes. Néanmoins, Troy Weaver tient à son jeunot, et n’entamera des discussions qu’en cas d’offre vraiment conséquente, incluant bien évidemment – tous en chœur – des choix de draft !

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES PISTONS

Si vous n’avez pas lu ce papier en diagonale, vous devez commencer à saisir quel est le mood du côté de la ville d’Eminem : en cas de transfert, ce sont surtout des choix de draft qui seront convoités par les Pistons. Que ce soit pour piocher soi-même ses futurs joueurs, ou pour servir d’assets dans un trade pour renforcer l’effectif, les picks de draft sont toujours des éléments utiles à avoir en sa possession pour toute équipe en reconstruction. Les Pistons ne font évidemment pas exception à la règle.

Et niveau joueurs à proprement parler c’est comment ? Eh bien c’est très simple, pratiquement aucune rumeur dans le petit monde de la Grande Ligue n’évoque un intérêt de la franchise du Michigan pour un quelconque joueur à l’approche de la deadline. Après, ça ne veut pas dire que le board de Motor City n’étudie aucun profil en ce moment. Mais les garçons en question ont plus de chances de s’appeler Victor Wembanyama, Scoot Henderson, Cam Whitmore ou Nick Smith Jr.