Programme NBA : six matchs mais surtout le reveal des remplaçants pour le All-Star Game à 1h, grosse dose de sel à prévoir

Après le Mercredi Panzani d’hier où le Thunder, le Magic, les Kings et les Rockets ont tous gagné un match de basketball, on enchaîne ce soir avec un programme allégé sur le papier. En effet, seulement six matchs sont prévus, mais c’est surtout parce qu’il y a le reveal des remplaçants pour le prochain All-Star Game. Attention, ça va chauffer !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 3 FEVRIER

1h : Pistons – Wolves

1h : Spurs – Heat (sur beIN Sports 4)

1h30 : Hawks – Suns

1h30 : Raptors – Bulls

4h : Warriors – Kings

4h : Clippers – Lakers (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Le reveal des remplaçants du All-Star Game (1h) : pour une fois, pas de focus sur un match. Car on aura tous les yeux rivés sur TNT pour découvrir les remplaçants pour le prochain match des étoiles. Quels seront les sept joueurs sélectionnés parmi la Conférence Ouest ? Quels seront les sept joueurs sélectionnés parmi la Conférence Est ? Si on voit mal certains ne pas être choisis par les coachs (Chris Paul, Zach LaVine, Devin Booker, James Harden, Luka Doncic, Rudy Gobert…) en vue du All-Star Game de Cleveland le 20 février, il y a quand même quelques débats de part et d’autre. Et les débats, ils risquent bien de se poursuivre toute la nuit, peu importe ce qu’il se passe sur les parquets.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Bonne nouvelle, on va assister au grand retour de Kyle Lowry ce soir sur le parquet des Spurs, lui qui était absent pour raisons personnelles depuis mi-janvier. Et pour info, le match San Antonio – Miami a été avancé à 1h du mat à cause d’une météo qui s’annonce capricieuse.

11 victoires de suite pour les Suns, qui voudront montrer aux Faucons qui est le patron. Pour les joueurs TTFL, sachez que Trae Young est incertain.

DeMar DeRozan de retour à Toronto ce soir, ça fait toujours un truc.

Warriors – Kings, ça risque d’être une boucherie.

La bataille de Los Angeles : un match complètement hype il y a un an, un match complètement aïe aujourd’hui

Vous l’avez compris, l’essentiel de la soirée NBA ne se passera pas forcément sur les parquets. Cette nuit, ça va surtout se fighter sur les choix des remplaçants pour le All-Star Game. Alors pour bien s’échauffer, rendez-vous dès minuit sur Allez, Café !