Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. Après avoir fait un premier point sur la course au Michael Jordan Trophy il y a deux semaines, on revient avec un nouveau classement tout beau et tout chaud. Qui monte ? Qui descend ? Qui vient s’incruster dans la course ? On fait le point !

Stats : 29,8 points / 4,7 rebonds / 6,1 assists / 1,6 steal / 47,7% au tir

Bilan : 10 victoires – 6 défaites

Blessé à la cheville en tout début de saison, De’Aaron Fox est revenu en bombe depuis mi-novembre, décrochant au passage un titre de Joueur de la Semaine. Résultat : les Kings ont trouvé leur rythme de croisière. 6 victoires sur les 8 derniers matchs sous l’impulsion du Renard, qui semble encore avoir franchi un cap après sa campagne All-Star/All-NBA de l’an passé. Preuve de l’importance du meneur, 3 des 6 défaites de Sacramento cette saison sont tombées quand il était absent, avec une attaque méconnaissable. Fox est le moteur offensif des Kings, à n’en pas douter.

De’Aaron Fox dans le In-Season Tournament (3 matchs) :

▫️36.0 PTS

▫️8.7 PAD

▫️8.0 REB

▫️1.3 INT

▫️3-0

Bientôt dans la discussion pour le MVP du tournoi ? 🔥 pic.twitter.com/qiJ3mlOyGW

— Kings France (@KingsFrance_fr) November 29, 2023

_______

Stats : 25,9 points / 3,7 rebonds / 11,9 assists / 51,8% au tir

Bilan : 9 victoires – 7 défaites

Tyrese Haliburton continue sa fabuleuse campagne avec les Pacers, lui qui gère d’une main de maître la meilleure attaque de la NBA. Distribution, scoring, polyvalence, efficacité offensive de folie, bref Hali coche toutes les cases en attaque ! Ces deux dernières semaines, il a notamment sorti une perf’ XXL sur le parquet des Sixers (33 points, 15 passes), ainsi que chez les Hawks (37 pions, 16 caviars) dans un match de fou furieux. Les récents résultats collectifs d’Indiana – 3 défaites en 5 matchs – empêchent néanmoins Haliburton d’être plus haut dans ce classement. Il est en effet le seul candidat à ne pas avoir au moins 10 succès au compteur cette saison.

_______

Stats : 31,4 points / 7,1 rebonds / 5,5 assists / 1,2 block / 53,3% au tir

Bilan : 11 victoires – 6 défaites

On connaît tous le club du 50-40-90, mais Kevin Durant préfère le club du 50-50-90. Tournant à plus de 30 points de moyenne à plus de 53% au tir, 52% à 3-points et quasiment 90% aux lancers cette saison, KD repousse encore un plus les limites de l’efficacité. Et comme si ça ne suffisait pas, Durant a aussi fait étalage de sa polyvalence pendant que Devin Booker et Bradley Beal étaient absents. Les Suns sont ainsi dans le Top 4 de l’Ouest alors que le trio n’a toujours pas joué ensemble. Un exploit ! Attention néanmoins à ne pas se griller : presque 37 minutes par match (4e en NBA) pour le sniper de 35 ans, qui a dû passer par la case infirmerie ces derniers jours.

– Comment tu défends sur Kevin Durant ?

– Les défenseurs : pic.twitter.com/DVwo2RUHJl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2023

_______

Stats : 26,2 points / 5,9 rebonds / 5,0 assists / 1,3 steal / 46,5% au tir

Bilan : 13 victoires – 4 défaites

Le meilleur joueur de la meilleure équipe à l’Ouest, c’est Anthony Edwards, qui continue sa campagne très solide pour tenter de porter les Wolves vers des sommets encore jamais atteints. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi il est sorti du Top 5 MVP ? Parce que ses perfs individuelles ont été un peu moins impressionnantes qu’en début de saison, pendant que d’autres ont affolé les compteurs. Mais Edwards reste un candidat très crédible, surtout si les Loups – meilleure défense NBA – continuent d’enchaîner les victoires. On espère juste que sa blessure subie hier face au Thunder est sans gravité…

_______

Stats : 30,1 points / 10,6 rebonds / 4,6 assists / 1,2 contre / 1,3 steal / 59,9% au tir

Bilan : 13 victoires – 5 défaites

Les Bucks ont connu des hauts et des bas en ce début de saison, leur défense a parfois été méconnaissable, et la solidité collective du groupe n’a pas toujours semblé évidente. Sauf qu’aujourd’hui, Milwaukee est deuxième de l’Est et a remporté son groupe du In-Season Tournament. La raison principale ? Giannis Antetokounmpo, toujours aussi dominant au milieu des turbulences rencontrées par les Bucks. Accompagné d’un Damian Lillard clutch mais sous ses standards au tir, le Greek Freak détruit quasiment tout sur son passage (sauf les Celtics) et Milwaukee reste sur 8 victoires en 9 matchs. Un monstre !

Giannis Antetokounmpo has passed Kareem Abdul-Jabbar for the most games of 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in Bucks Franchise History.

Giannis: 107 games

Kareem: 106 games pic.twitter.com/SQVGzeszI4

— NBA History (@NBAHistory) November 26, 2023

_______

Stats : 31,1 points / 8,0 rebonds / 7,9 assists / 1,3 steal / 48,9% au tir

Bilan : 11 victoires – 6 défaites

“Parfois on le prend pour acquis, mais on ne devrait pas.” Voilà ce qu’a déclaré Jason Kidd sur Luka Doncic après la perf’ à 41 points du Slovène la nuit dernière contre Houston. C’est vrai que Luka nous habitue à l’excellence depuis plusieurs années, et le génie de Dallas réalise encore un début de saison de zinzin. Attention néanmoins à ne pas laisser filer trop de victoires comme ce fut le cas lors de la dernière quinzaine : 4 défaites en 7 matchs pour les Mavs depuis mi-novembre, avec dans le lot quelques perfs “humaines” de Doncic. Suffisant pour chuter un peu au classement MVP, tout en restant dans le Top 5.

_______

Stats : 30,5 points / 6,0 rebonds / 6,1 assists / 2,4 steals / 53,8% au tir

Bilan : 11 victoires – 6 défaites

Gros jump pour Shai Gilgeous-Alexander, qui aurait même pu prétendre au podium du MVP s’il ne s’était pas incliné face aux Sixers et les Wolves lors de ses deux dernières sorties. Avec son équipe du Thunder, SGA continue sa magnifique ascension, enchaînant les perfs offensives de folie (32,5 points par match depuis mi-novembre) tout en pesant en défense. Oklahoma City est solidement installé dans le Top 6 de l’Ouest sous l’impulsion de son leader, qui réalise en plus sa meilleure saison au playmaking. Chet Holmgren et les autres se régalent en effet à ses côtés. Ça aussi c’est la marque d’un MVP.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shai Gilgeous-Alexander (@shai)

_______

Stats : 27,7 points / 8,8 rebonds / 4,1 assists / 1,1 steal / 49,4% au tir

Bilan : 14 victoires – 4 défaites

Quand vous êtes assez clairement le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, vous avez de bonnes chances de figurer sur le podium du MVP Ranking. C’est pourquoi on retrouve Jayson Tatum à la troisième place du classement. JT n’affole peut-être pas les compteurs tous les soirs, mais son niveau global cette saison est impressionnant au milieu de la grosse domination collective des Celtics. Tatum réalise la meilleure campagne de sa carrière au rebond et à l’efficacité offensive, et est troisième de toute la NBA dans la catégorie du +/- (+9,3). Cerise sur le gâteau, il prend de plus en plus à cœur son rôle de leader.

_______

Stats : 28,8 points / 13,4 rebonds / 8,9 assists / 1,2 steal / 56,8% au tir

Bilan : 12 victoires – 6 défaites

Si Nikola Jokic continue de réaliser des dingueries, il n’a pas connu sa meilleure quinzaine. Entre son expulsion à Detroit, les 4 défaites en 5 matchs des Nuggets en road-trip, et un petit bobo au dos qui l’a fait rater le dernier match de Denver, le Joker perd sa première place au classement MVP. Son niveau d’efficacité offensive est également en baisse cette saison par rapport à l’an passé (au tir, à 3-points, et aux lancers), ce qui peut s’expliquer en partie par l’absence de Jamal Murray. Pas de quoi s’inquiéter pour autant, Jokic étant capable de mettre une longueur d’avance à ses concurrents à tout moment.

_______

Stats : 32,0 points / 11,3 rebonds / 6,6 assists / 1,9 contre / 1,0 steal / 49,8% au tir

Bilan : 12 victoires – 5 défaites

Avec cinq perfs à minimum 30 points sur les cinq matchs joués par les Sixers depuis mi-novembre, Joel Embiid est sur un véritable rythme de MVP. Il a notamment permis à Philadelphie de s’imposer sur le parquet du Thunder avant d’exploser les Lakers d’Anthony Davis et LeBron James. Outre sa domination habituelle au scoring, au rebond et en défense, Joel régale de plus en plus à la passe dans le système de Nick Nurse : 8,4 assists par soir sur les cinq derniers matchs, un triple-double en prime (presque trois), limite on a l’impression de parler de Nikola Jokic.

Joel Embiid puts on a show and tallies a TRIPLE-DOUBLE in the Sixers' win over the Lakers! 🤩

🔥 30 PTS

🔥 11 REB

🔥 11 AST pic.twitter.com/IZWe6M96dS

— NBA (@NBA) November 28, 2023

_______

Mentions honorables : Bam Adebayo (Heat), Tyrese Maxey (Sixers), Stephen Curry (Warriors), LeBron James (Lakers), Jalen Brunson (Knicks), Domantas Sabonis (Kings)