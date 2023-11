Le programme de la nuit en NBA : Jamal Murray de retour face aux Rockets à 3h ?

Le In-Season Tournament a donné ses huit challengers la nuit dernière et on repart pour de la simple saison régulière ce soir avec sept matchs au programme. Focus sur ce qui nous attend.

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Lakers

1h : Wizards – Magic

1h30 : Raptors – Suns

2h : Pelicans – Sixers

2h : Grizzlies – Jazz

3h : Nuggets – Rockets

4h : Kings – Clippers

Le match à ne pas rater : Nuggets – Rockets

Le Kings – Clippers à 4h avait aussi une bonne tête à suivre mais on va rester sur ce match entre les chercheurs d’or et les fusées. Déjà parce que la possibilité de voir un duel Jokic – Sengun est toujours aussi kiffante. Sortez vos meilleurs memes des spidermans qui se pointent du doigt. Fun fact, si les Rockets battent les Nuggets ce soir, ils auront alors sweepé le champion en titre sur la saison régulière. On l’aurait pas parié..

Autre point important, ce match pourrait marquer le retour au jeu d’un certain Jamal Murray. Blessé depuis le 4 novembre, le meneur est annoncé incertain mais l’optimisme semble régner dans le Colorado à l’idée de le voir en tenue ce soir.

Just in: Jamal Murray has been upgraded to questionable for tomorrow vs. the Rockets. There’s a good chance he makes his return to the lineup.

— Harrison Wind (@HarrisonWind) November 28, 2023

Mais aussi…

Orlando peut viser une huitième victoire de suite en battant les faibles Wizards. Faut-il craindre plus Jordan Poole et Kyle Kuzma ou la curse du dernier apéro TrashTalk ?

Les Lakers veulent rebondir après la raclée encaissée chez les Sixers. Les Pistons ont une bonne tête de punching ball. 15ème défaite de rang pour Detroit ?

Tout va bien pour les Suns (7 victoires de suite), les Raptors sont toujours aussi moyens et en plus en back-to-back. Phoenix prêt à enchainer, avec ou sans Kevin Durant ?

Pas de Lauri Markkanen pour le Jazz, de quoi laisser aux Grizzlies une chance d’ENFIN gagner un match à domicile ?

Après leur braquage de cette nuit face aux Warriors, les Kings ont-ils le jus nécessaire pour aller enfoncer leurs voisins Clippers ?

Les Sixers veulent continuer de coller au podium (voire y monter) mais pour ça il faut aller gagner dans le Bayou, où les attendent Brandon Ingram, Zion Williamson et probablement C.J. McCollum.

Les Français de la nuit

Killian Hayes devrait être en tenue pour les Pistons face aux Lakers.

Bilal Coulibaly et les Wizards vont-ils mettre un terme à la belle série du Magic ?

Nico Batum et les Sixers sont en déplacement en Louisiane pour y défier de drôles de volatiles.

Et en G League ?