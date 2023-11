La police s’empare du dossier Josh Giddey

Soupçonné d’avoir une relation avec une mineure, Josh Giddey est dans la tourmente depuis une semaine. Et on vient d’apprendre que la police a décidé de s’emparer de l’affaire…

La nouvelle a été annoncée par ESPN : la police de Newport Beach (Californie) – d’où serait originaire la lycéenne dont il est question – se penche sur les accusations qui existent actuellement à l’encontre de Josh Giddey, quelques jours après l’ouverture d’une enquête par la NBA.

“Nous avons des informations et on les analyse. On enquête pour savoir si un crime a été commis ou pas.” – Steve Oberon, commandant de police

Police in Newport Beach, CA, are attempting to determine whether Thunder guard Josh Giddey committed a crime in their jurisdiction regarding allegations that he had an improper relationship with an underage girl, Sgt. Steve Oberon said.

— ESPN (@espn) November 29, 2023

Le dossier reste très flou pour le moment. Pour rappel, Josh Giddey a commencé à être dans la tourmente il y a une semaine quand plusieurs posts ont été publiés sur les réseaux sociaux où on le voit aux côtés d’une femme très jeune, possiblement mineure. Néanmoins, rien d’autre n’a vraiment filtré pour le moment. Giddey comme les autres membres de la franchise du Thunder ont décliné tout commentaire, et visiblement l’enquête de la police tâtonne car la fille en question (ainsi que sa famille) ne serait pas très coopérative selon TMZ. La prudence reste donc de mise.

The Oklahoman ajoute que Josh Giddey a été sanctionné pour deux infractions routières à Newport Beach en juillet 2022, quand il avait 19 ans (il en a aujourd’hui 21). Pour information : la majorité sexuelle en Californie est fixée à 18 ans, contre 16 dans l’Oklahoma.

The investigation into Josh Giddey regarding allegations of an inappropriate relationship with a minor has encountered difficulties

The alleged teenage girl and her family are refusing to cooperate with authorities

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 29, 2023

Depuis le début de cette affaire il y a une semaine, Josh Giddey continue de porter les couleurs du Thunder, ce qui ne l’empêche pas d’être la cible de certains sifflets en déplacement. À voir s’il pourra continuer à jouer une fois que l’enquête de la police et de la NBA aura apporté de nouveaux éléments…

