Josh Giddey soupçonné d’avoir une relation avec une mineure, la NBA enquête

Depuis jeudi, Josh Giddey est dans les tendances Twitter et pas pour les bonnes raisons. Le joueur d’Oklahoma City est en effet soupçonné d’avoir une relation inappropriée avec une fille mineure. La NBA a décidé de jeter un œil attentif au dossier.

Si vous étiez sur Twitter ou TikTok ces dernières heures, vous n’avez pas pu rater les différents montages impliquant Josh Giddey, en réponse aux accusations le concernant. On attendait de voir la réaction de la NBA, elle vient tout juste de tomber.

D’après Shams Charania de The Athletic, la Ligue a décidé de s’intéresser de près à l’affaire pour voir si ces accusations sont fondées ou non.

La NBA est sur le dossier Josh Giddey.

Depuis jeudi, des photos et des vidéos montrant Giddey aux côtés d’une (très) jeune femme ont circulé sur les réseaux sociaux, et évidemment les rumeurs se sont immédiatement multipliées. Ce vendredi, au centre d’entraînement du Thunder, le meneur de jeu d’Oklahoma City ainsi que son coach Mark Daigneault ont été interrogés sur le sujet, et ils ont tous les deux décliné tout commentaire.

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x

On n’en sait pas beaucoup plus pour l’instant par rapport à hier, mais on devrait rapidement avoir des informations plus concrètes maintenant que la NBA a décidé de s’en mêler.

Affaire à suivre donc.

On va attendre de voir ce que l'investigation donne, d'abord côté Thunder puis côté NBA s'il y a poursuite, mais en l'état il semblerait que Josh Giddey ait eu des relations / une relation avec une mineure lycéenne.

En attente de + d'infos dans les prochaines heures. https://t.co/kkox4Z9sSG

