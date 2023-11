La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Joueur de Foot US quand il était gamin, Anthony Edwards pense qu’il peut devenir le premier joueur NBA à également faire carrière en NFL. “D’abord je veux gagner un titre avec Minnesota, ensuite on verra”. Même si Ant est un monstre physique, on a quand même quelques doutes pour le coup…

Anthony Edwards believes he could be the first player to play in both the NBA and NFL.

(via funnymarco / IG) pic.twitter.com/8HTfNCX64z

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 24, 2023

Toujours dans les grosses déclas : Serge Ibaka (aujourd’hui au Bayern Munich et ancien joueur du Thunder) pense que jouer en Europe est plus difficile qu’en NBA. La raison ? “En NBA, parfois vous pouvez vous reposer en défense car un gars joue le un-contre-un. Ce n’est pas le cas ici.”

Pour sa quatrième saison en 2024, la Basketball Africa League va s’élargir jusqu’en Afrique du Sud. Avec une nouvelle conférence et un record de 48 matchs prévus sur le calendrier, la BAL se jouera pour la première fois dans quatre pays différents, avec également l’Égypte, le Sénégal et le Rwanda. (Source : ESPN)

Voici les chapeaux pour le tirage au sort des Tournois de Qualification Olympique (prévu lundi 27 novembre) en vue de Paris 2024 :

BREAKING: Draw seedings for the 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournaments Draw #FIBAhttps://t.co/rTCA0iaFw0

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 23, 2023

Décimés par les blessures, les Grizzlies ont signé deux joueurs : Shaquille Harrison et Jaylen Nowell avec des contrats de 10 jours. (Source : ESPN)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.