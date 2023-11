Le Heat n’est pas intéressé par Zach LaVine

Ce n’est un secret pour personne, Zach LaVine et les Bulls semblent destinés à un divorce. Mais alors que le Miami Heat faisait partie des franchises pouvant potentiellement se positionner sur le dossier, la franchise floridienne ne serait pas intéressée par l’arrière des Bulls.

Le Heat est passé à côté de plusieurs stars ces derniers mois, notamment Damian Lillard. Mais ce n’est pas pour autant que Miami va se jeter sur n’importe quelle opportunité.

D’après Barry Jackson du Miami Herald, Pat Riley et ses sbires comptent faire l’impasse sur un potentiel transfert de Zach LaVine, dont le futur à Chicago s’écrit en pointillé.

The Miami Heat are showing no interest in Zach LaVine, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/g0vToEi0Cb

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 24, 2023

L’une des raisons à cela, c’est forcément le gros contrat de LaVine. L’arrière de Chicago touche plus de 40 millions de dollars cette saison et possède encore quatre années de contrat (avec la saison actuelle) à 180 millions de billets verts, avec une très grosse player option sur la dernière année (49 millions). Suffisant pour refroidir une franchise de Miami qui a déjà les comptes bien remplis à l’heure actuelle, surtout quand on prend en compte l’historique de blessure que possède Zach LaVine.

La présence de Tyler Herro, qui joue également arrière et qui possède des stats similaires à celles de LaVine cette saison, explique aussi pourquoi Miami n’est pas chaud sur Zach. Le Heat ne voit pas l’intérêt de remplacer le premier – un pur produit maison – par le second sachant qu’il y a tout de même une différence de salaire qui s’élève à 15 millions par saison. Pas rien ! Et même si Miami venait à récupérer LaVine sans lâcher Herro aux Bulls, cela provoquerait un embouteillage sur le parquet et de grosses factures qui limiteraient la flexibilité de la franchise.

Bref, malgré ses qualités certaines de scoring et de finisseur, Zach LaVine ne représente pas le profil pour lequel Pat Riley semble prêt à faire de grandes manœuvres. Next !

__________

Source texte : Miami Herald