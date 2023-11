On en a désormais l’habitude : le vendredi, c’est In-Season Tournament ! Et sachant qu’on se rapproche de la fin de la phase de poules, zoom sur les différents enjeux autour des matchs de ce soir.

Les matchs du soir :

20h30 : Magic – Celtics

23h : Grizzlies – Suns

1h30 : Knicks – Heat

1h30 : Raptors – Bulls

2h : Pacers – Pistons

2h : Rockets – Nuggets

2h : Bucks – Wizards

2h : Wolves – Kings

4h : Warriors – Spurs

4h30 : Clippers – Pelicans

Les classements des différents groupes :

Les enjeux du soir :

Groupe B Est : les Bucks et le Heat tenteront de conserver leur bilan parfait face aux Wizards et aux Knicks. Cela nous offrirait une finale entre Milwaukee et Miami mardi prochain.

Groupe B Ouest : les Nuggets termineront premiers (avec une qualification en quarts de finale) en cas de victoire contre Houston + une défaite des Pelicans contre les Clippers.

Groupe B Ouest : les Pelicans termineront premiers (avec une qualification en quarts de finale) en cas de victoire contre les Clippers + une défaite des Rockets contre les Nuggets.

Groupe C Est : les Celtics termineront premiers (avec une qualification en quarts de finale) en cas de victoire contre le Magic.

Groupe C Ouest : gros choc au sommet du groupe entre Minnesota et Sacramento. En cas de victoire, les Wolves termineront premiers (avec une qualification en quarts de finale). Si les Kings gagnent, ils prendront la première place, et se qualifieront pour les quarts en cas de défaite de Golden State face aux Spurs (lol).

En plus de ça, voici également tous les scénarios d’élimination. Merci la NBA de nous avoir éviter des nœuds au cerveau.

The following elimination scenarios are also applicable for tonight's games ⬇️ https://t.co/gumaxOAJrQ pic.twitter.com/LcG634equ8

— NBA Communications (@NBAPR) November 24, 2023