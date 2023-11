NBA In-Season Tournament : le point sur les classements après la 3e journée

Cette nuit, la NBA s’est habillée avec sa nouvelle tenue : celle du In-Season Tournament. Troisième journée de matchs aux États-Unis, et un petit point classement ce matin pour être au courant de l’avancement de la compétition. Si certaines équipes jouaient leur première rencontre dans le cadre de la compétition, d’autres ont eu l’opportunité de se rattraper après un départ raté. Qui s’en est bien sorti ?

Neuf rencontres, neuf heureux, neuf déçus mais aucune situation irrévocable pour le moment. Ces matchs du In-Season Tournament comptent certes pour le nouveau format de la compétition, mais aussi dans la régulière. Et cela donne deux fois plus de raisons aux joueurs de se la donner. En tout cas, cela a boosté le groupe du Thunder, qui a roulé sur les Spurs sans trop forcer. Les Lakers, les Wolves et les Nuggets à l’Ouest font le trou et restent invaincus, même chose pour les Pacers et le Heat à l’Est.

NBA In-Season Tournament standings after tonight’s games 👀 pic.twitter.com/lqVBZKRwAN

— Yahoo Sports (@YahooSports) November 15, 2023

Du côté des mauvaises opérations, Spurs, Grizzlies prennent déjà une grosse distance de retard sur la tête de leurs groupes respectifs. Brooklyn prend une belle option avec la victoire sur le Magic, qui découvrait la compétition. Autre nouveau à l’occasion de cette troisième journée, les Hawks, qui ont réussi avec brio leur entrée en s’offrant les Pistons. Une seule équipe n’a pas encore joué : les Raptors. Ce sera pour la prochaine journée !

