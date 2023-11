Résumé de la nuit en NBA : la série victorieuse des Sixers a pris fin

Nuit à dix matchs en NBA et, forcément, pas mal de choses à raconter au petit matin pour ceux qui ont préféré rompicher. Allez, on vous dit tout dans le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Hornets – Heat : 105-111 (stats)

: 105-111 (stats) Pistons – Hawks : 120-126 (stats)

: 120-126 (stats) Sixers – Pacers : 126-132 (stats)

: 126-132 (stats) Nets – Magic : 124-104 (stats)

– Magic : 124-104 (stats) Thunder – Spurs : 123-87 (stats)

– Spurs : 123-87 (stats) Pelicans – Mavericks : 131-110 (stats)

– Mavericks : 131-110 (stats) Jazz – Blazers : 115-99 (stats)

– Blazers : 115-99 (stats) Nuggets – Clippers : 111-108 (stats)

– Clippers : 111-108 (stats) Warriors – Wolves : 101-104 (stats)

: 101-104 (stats) Lakers – Grizzlies : 134-107 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama : 8 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 contres en 28 minutes.

Rudy Gobert : 9 points, 13 rebonds, 3 contres, 2 passes en 35 minutes.

Théo Maledon : 2 points, 3 rebonds, 3 passes en 23 minutes.

Killian Hayes : 8 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 contres, 1 interception en 23 minutes.

Rayan Rupert : 1 point en 3 minutes.

Le highlight de la nuit

HARDEN STEPBACK. GORDON FROM DEEP AT THE BUZZER.

WILD sequence to end Q3 in Denver 🤯

🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group B action on TNT

— NBA (@NBA) November 15, 2023

Brandin Podziemski OFF THE GLASS from DEEP to beat the 3Q buzzer 🚨

The rookie is up to 20 PTS!

🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group C action on the NBA App

📱 https://t.co/Y4rkqjdgUI pic.twitter.com/FVpGvOlp2d

— NBA (@NBA) November 15, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #04 | Pick #21#NBA pic.twitter.com/EVE0gCiUCh

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 15, 2023

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

Le programme de ce soir