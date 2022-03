Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Sixers se sont salement mangés le mur Raptors

On a eu le droit à un programme chargé en ce dimanche avec neuf rencontres et il fallait faire chauffer la cafetière pour tenir de 20h à 4h du matin. Les Spurs qui gagnent sur le fil à Golden State, les Suns rois du money time, la nouvelle masterclass des Celtics ou encore le faux pas des Sixers à la maison, envoyez le gros résumé de la nuit !

Pacers – Blazers : 129-98

Rockets – Grizzlies : 98-122

Hawks – Pelicans : 112-117

Magic – Thunder : 90-85

Kings – Suns : 124-127

Knicks – Jazz : 93-108

Nuggets – Celtics : 104-124

Sixers – Raptors : 88-93

Warriors – Spurs : 108-110

Le choc de la nuit a débouché sur une masterclass des Celtics à Denver. Les Jay Brothers ont carburé, la défense verte a muselé Nikola Jokic et Boston a remporté une victoire autoritaire. Hashtag épouvantail des Playoffs à l’Est.

On espérait un gros duel entre Rudy Gobert et Evan Fournier mais c’est finalement la paire Donovan Mitchell-Jordan Clarkson qui a mis le feu au Garden. Gobzilla a fait son match, Vavane s’est calmé après un très bon premier quart-temps.

Atlanta a bien cru pouvoir retourner les Pelicans mais NOLA a réussi à tenir bon dans le money time. Match particulièrement décevant des Hawks et de Trae Young qui ratent une énième occasion de revenir dans la course au Top 8. La franchise de Louisiane en profite pour dépasser les Lakers et prendre la neuvième place !

Toronto aime décidément bien voyager. Sixième victoire de rang à l’extérieur pour les Dinos qui sont allés choper le scalp des Sixers sur leur terrain. Le duo Embiid-Harden a été parfaitement maitrisé et les deux amigos ont enchainé les mauvais choix en fin de match. Les hommes de l’Ontario rêvent plus que jamais d’un spot sans play-in.

Un immense Wendell Carter Jr. (career high) offre le merdico au Magic contre le Thunder. Une victoire qui est donc une belle opération pour… OKC, qui rapproche son bilan de celui de son adversaire direct.

Indiana s’est promené contre l’équipe Z des Blazers et cette phrase est largement suffisante concernant ce match.

Ja Morant a tranquillement regardé ses copains Grizzlies tabasser les Rockets à Houston. À mater les highlights de Alperen Sengun et le gros contre de Kyle Anderson sur Jalen Green.

Fin de match improbable entre Spurs et Warriors au Chase Center. C’est l’histoire d’un choke sur la ligne des lancers, d’une faute improbable (et inexistante) et d’un rebond offensif qui coûtent très cher à Golden State. On vous laisse mater tout ça.

Les Kings ont livré une bien belle performance à l’image d’un Davion Mitchell intenable mais les Suns restent toujours les rois du money time. Chris Paul blessé, Devin Booker sorti pour six fautes (après avoir balancé un shoot digne de Kobe, voir les souvenirs de la nuit), c’est … Landry Shamet qui a porté le coup de poignard pour achever les rois.

KELDON JOHNSON CRASHES THE GLASS FOR THE @spurs WIN! pic.twitter.com/KqEPj6N8I9 — NBA (@NBA) March 21, 2022

Devin Vassell beats the 🚨 in style!@spurs up at the half on League Pass. Watch: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/SO4H0yI8ez — NBA (@NBA) March 21, 2022

Landry Shamet gives Phoenix the lead back! 31.1 left in OT on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/T5n2ufFhUB — NBA (@NBA) March 21, 2022

A little flair from Poku! Watch on League Passhttps://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/BCpSb7lDWo — NBA (@NBA) March 20, 2022

Logo Trae sighting on League Pass 👀 3Q underway: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/raDPqR9lBK — NBA (@NBA) March 20, 2022

Another look at this unreal @Pacers sequence… Justin Anderson can't believe it 😂 pic.twitter.com/Nk9xWqus5D — NBA (@NBA) March 20, 2022

