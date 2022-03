La course aux Playoffs : le Jazz creuse l’écart pour la quatrième place à l’Ouest, Utah tient à son avantage du terrain

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pacers – Blazers : 129-98

Rockets – Grizzlies : 98-122

Hawks – Pelicans : 112-117

Magic – Thunder : 90-85

Kings – Suns : 124-127

Knicks – Jazz : 93-108

Nuggets – Celtics : 104-124

Sixers – Raptors : 88-93

Warriors – Spurs : 108-110

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Jazz, Wolves et Pelicans : on s’intéresse beaucoup à la Conférence Ouest ce matin car il y a eu du mouvement dans la course aux Playoffs. Minnesota a profité de la défaite des Nuggets pour récupérer la sixième place sans même jouer. Les Pelicans ont eux remporté une victoire cruciale chez les Hawks et cela leur permet de prendre la neuvième place aux Lakers. En arrêtant les compteurs aujourd’hui, ce serait donc NOLA qui recevrait les Purple and Gold au premier tour du play-in. Enfin, le Jazz verrouille un peu plus sa quatrième place et se prend même à rêver d’un retour sur le podium. Il n’y a que deux matchs d’écart avec Golden State.

Mauvaise opération du jour – Nuggets, Warriors, Sixers : Philadelphie a manqué l’occasion de sécuriser la seconde place à l’Est en paumant à domicile contre des Raptors pourtant privés de Fred VanVleet. Conséquence : Milwaukee reprend la place de dauphin du Heat. Toujours pour la seconde place mais de l’autre côté du pays, Golden State a perdu à la maison contre les Spurs et les Warriors laissent donc Memphis s’envoler. Le Jazz pourrait même revenir rapidement sur les talons si la mauvaise dynamique se poursuit pour les Warriors. Enfin, et comme mentionné dans le paragraphe précédent, Denver sort du Top 6 au profit des Wolves et cela veut dire que le Joker et sa bande seraient donc obligés de passer par le barrage du play-in. Le Denver-Minnesota du 2 avril s’annonce particulièrement tendu.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Blazers

0h : Cavaliers – Lakers

– 0h : Hornets – Pelicans

– 0h30 : Sixers – Heat

– 0h30 : Nets – Jazz

– 1h : Bulls – Raptors

– 1h : Rockets – Wizards

1h : Thunder – Celtics

1h30 : Mavs – Wolves

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Nuggets, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Nuggets ou Clippers

Warriors – Wolves

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Nuggets – Clippers et Pelicans – Lakers