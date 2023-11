Victor Wembanyama vs Chet Holmgren : soirée très moyenne pour les deux phénomènes

Le duel qu’on attendait tous ? Sans doute, puisque cette nuit, Victor Wembanyama et Chet Holmgren se sont affrontés à Oklahoma City, dans le cadre du In-Season Tournament. Des (petits) highlights pour les deux rookies, mais à la fin, c’est Chet qui s’impose. Collectivement, car sur le plan individuel, les deux larrons n’ont pas particulièrement fait d’étincelles.

Un entre-deux entre cracks. Pour le futur de la Ligue, une image forte pour lancer cette partie. Puis, un début de match explosif de Victor Wembanyama, un Chet Holmgren un peu plus discret avant mis en valeur par son collectif pour faire ficelle à 3-points. Une licorne dans chaque équipe, deux joueurs qui montrent dès le début de la rencontre toute la dissuasion défensive que leurs corps si uniques provoquent chez les acteurs du match.

Puis, vint cette première opposition directe entre les deux phénomènes, un drive d’Holmgren, bien contenu par Wemby et un fade away raté. On va se régaler, qu’on se dit alors. La hiérarchie des Spurs permet au Français de jouir de plus d’opportunités, que l’intéressé convertit à plusieurs reprises par un tir réussi. Pendant que Chet le regarde depuis le banc, sans doute avec l’envie de retourner se frotter à son concurrent sur le parquet. Souci ? Ce décalage dans la rotation des deux équipes nous privera de nouvelle opposition directe entre protagonistes, jusqu’à la toute fin de la première mi-temps. Nouveaux duels en vue ? Non, car Wemby prive Holmgren de ballon au poste sur la possession suivante.

C’est pourtant l’Américain qui mettra le dernier panier de la mi-temps, gros dunk sous le panier. 8 points, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre pour le V. 5 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception pour le C. Deux matchs médiocres, mais Wembanyama bien plus en vue que Chet dans le jeu. Avec son lot d’erreurs apparentes également, faute technique en tête.

Imprécis – comme le reste de son équipe – au retour du vestiaire, Vic’ voit le Thunder s’envoler au score. 20 points d’écart, un Chet bien mieux exploité et servi par les siens. Serait-ce l’heure de l’abdication collective ? Oui, certainement. En tout cas, un sentiment domine : Holmgren est là où il faut pour recevoir les ballons, Wembanyama compose avec une défense très agressive et est en difficulté. Un deuxième duel ? Cette fois, V sur C. Et même résultat qu’au premier : défense sérieuse de l’Américain, panier raté du Français.

Les deux joueurs ne connaissent pas une grande soirée statistique, mais Chet Holmgren est un poil plus propre, 1 perte de balle contre 4 pour son vis-à-vis malgré un pourcentage au tir pas spécialement meilleur. On dit ça notamment car son équipe le place, sur ses tirs primés, en situation de tir facile. Ce qui n’est pas le cas de Wemby, souvent trouvé en urgence à la fin des possessions. Un gros duel qui vire au pétard mouillé, l’expression est dure mais franchement pas loin d’être méritée après trois quart-temps.

À noter le contre de Chet sur Vic’, politesse rendue quelques actions plus tard. Deux lancers pour finir le match, et direction le banc pour Chet, tamponné dangereusement par Jeremy Sochan juste avant. Pas la peine de se blesser. Seule stat’ positive pour Wemby ? Record de rebonds en carrière, avec 14 rebonds. Il rejoindra le banc dans la foulée de son adversaire majeur pour le trophée de Rookie de l’Année, sale(s) soirée(s).

Le bilan ? 8 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 contres et 4 pertes de balle pour Victor Wembanyama, à 4/15 au tir. 9 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre pour Chet Holmgren, à 3/10 au tir. Rendez-vous le 24 janvier pour le match retour à San Antonio, avec un peu plus d’expérience et d’envie !