Gregg Popovich a kiffé le duel Victor Wembanyama – Chet Holmgren

Cette nuit, Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont croisé le fer en présaison pour nous offrir un duel qui a tenu toutes ses promesses. Le coach des Spurs Gregg Popovich était mieux placé que n’importe qui pour observer les deux phénomènes, et il s’est régalé depuis le banc de touche.

20 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes pour Victor Wembanyama.

21 points, 9 rebonds et 1 contre en 16 minutes pour Chet Holmgren.

Pas de doute, l’affrontement entre les deux géants dans la salle d’Oklahoma City a fait vibrer les fans et les observateurs, qui ont fait un voyage dans le turfu le temps d’un match. Interrogé sur ce duel Triple XL en conférence de presse d’après-match, Gregg Popovich a particulièrement apprécié la manière dont Wemby et Chet ont réussi à s’illustrer individuellement sans jamais sortir du cadre collectif.

“Ils se sont affrontés directement à plusieurs reprises. C’était intéressant à voir. Cela montre qu’ils ont du caractère, ainsi que leur côté compétitif. Mais ils ont su rester raisonnables, aucun des deux n’a pris de tirs horribles, aucun des deux n’a joué pour détruire l’autre. C’était un basket d’école, et les dieux du basket seront d’accord avec ça. Ils seront très plaisants à voir jouer durant leur carrière.”

Coach des Spurs depuis fin 1996, Gregg Popovich a vu énormément de choses durant sa carrière, mais il n’a probablement jamais vu un alien et une licorne s’affronter de la sorte dans un match NBA. Et s’il commence à s’habituer aux dingueries de son nouveau poulain Victor Wembanyama, Pop a également été impressionné par la qualité du jeu de Chet Holmgren.

“Il est fantastique. […] Il a un jeu complet, il est intelligent, il sait comment jouer, c’est vraiment un bon.”

Wembanyama vs Holmgren, voilà un duel qui pourrait bien définir la décennie à venir en NBA, eux qui risquent de se battre pour le titre de Rookie de l’Année cette saison. Pour info, le prochain Spurs – Thunder est prévu pour 14 novembre prochain, toujours à OKC. Déjà immanquable.

__________

Source texte : Chaîne YouTube Spurs

À lire aussi :

Chet Holmgren taquine Victor Wembanyama : “Le coup de boule, c’est un move inarrêtable c’est sûr”

Spurs coach Gregg Popovich on Chet Holmgren:

“He’s fantastic… He’s got a complete game, he’s smart, he knows how to play, he’s a good one for sure.”

Pop on Chet and Wemby going at each other:

“They’re gonna be a lot of fun for everybody to watch over their careers.” pic.twitter.com/8fMUXZJH4c

— Cooper Jones (@CooperJNBA) October 10, 2023