LeBron James, le nouveau grand fan de Marine Johannès

Malgré la défaite du New York Liberty lors du Game 1 des Finales WNBA, Marine Johannès a fait le show en rentrant plusieurs tirs improbables derrière la ligne à 3-points. La basketteuse française a d’ailleurs tellement fait le show qu’elle a impressionné LeBron James en personne.

Dimanche, pour le premier match des Finales WNBA à Las Vegas, le King était assis au premier rang pour admirer les exploits de Marine Johannès. Elle a planté quatre énormes tirs primés rien qu’en première période, dont un sur une jambe qui a fait lever LeBron de son siège. Preuve que Marine a marqué l’esprit de James dans ce match, ce dernier n’a pas hésité à lui rendre hommage sur Twitter. “Elle a un canon à la place du bras” a notamment balancé LBJ.

She got a CANNON!!!! The 1 leg going left got me out my seat!! 🔥🔥🔥 https://t.co/C1qBUcNg6a

— LeBron James (@KingJames) October 9, 2023

La réaction de Marine Johannès au tweet de LeBron ? Un mélange d’étonnement, de surprise, et probablement aussi de fierté.

🫣🫣🫣🫣🫣🫣 https://t.co/JyQuu6eecd

— Marine Johannès (@MarineJ5) October 10, 2023

Si on avait dit à Marine Johannès que LeBron James himself partagerait un jour ses highlights sur Twitter après un match de Finales WNBA, pas sûr qu’elle l’aurait cru.

Mais c’est bien réel.

__________

Source texte : Twitter LeBron James / Marine Johannès