On attendait plus que tout ce duel entre l’Alien Victor Wembanyama et la Licorne Chet Holmgren. On aimerait vous dire selon la formule consacrée que l’on n’a pas été déçu, mais bon sang, ce fut tellement bien plus que ça. Car cette nuit on a eu une vision du futur, et sachez-le, ce futur s’annonce complètement fou.

Chet Holmgren, 21 ans, Thunder, 2m16, n°3 de la Draft 2022.

Victor Wembanyama, 19 ans, Spurs, 2m24, n°1 de la Draft 2023.

Cette nuit les deux gamins se croisaient pour la première fois dans un contexte de NBA, deux ans après avoir croisé le fer en sélection lors d’une Coupe du Monde U19. Et si vous pensiez que ces deux gosses représentent la NBA du futur, sachez qu’ils font déjà partie de la NBA du présent. Envoyez les images, quelle soirée incroyable ce fut.

Les deux gamins sont trop trop doués c’est un poulet incroyable, 14 points pour Holmgren et 10 points pour Wemby dans ce premier quart temps.

Les types les plus jeunes sur le parquetmais ce sont EUX les patrons. Impressionnant.

14 points, 7 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Chet Holmgren.

10 points, 1 rebond et 1 contre pour Victor Wembanyama.

Stressés par leur premier quart temps en NBA les deux ? Pas trop non.

Mi-temps complètement folle à OKC.

18 points, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 4-5 actions venues d’ailleurs pour Victor Wembanyama.

21 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 contre et une agressivité merveilleuse pour Chet Holmgren.

Ces deux là vont faire la une partout.

Les images valent mille mots, le Thunder l’emporte finalement d’un petit point mais on s’en moque, et cette nuit Victor Wembanyama et Chet Holmgren nous ont donc offert une brève mais intense idée de ce à quoi la NBA de demain ressemble. Ils sont jeunes, ils sont immenses, vous n’êtes pas prêts pour ce qui arrive et nous non plus.