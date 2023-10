En marge du premier match de pré-saison des Spurs à Oklahoma City, Gregg Popovich a pu répondre à quelques questions des journalistes. Des questions concernant Victor Wembanyama évidemment, mais pas que, et l’une de ces questions a amené une réponse… un peu tristounette pour le clan français.

Drafté en 44è position par les Spurs, le jeune arrière français Sidy Cissoko fait partie de l’effectif texan cette saison et évoluera donc dans l’ombre de son très populaire coéquipier français. Le two-way player formé en Espagne fait partie du projet, mais contrairement au V il faudra apparemment être plus patient car Gregg Popovich a donc déclaré que le Frenchie devrait commencer par faire ses gammes en G League. Assez inattendu, d’autant plus que la G League… Sidy vient déjà d’y passer un an avec la Team Ignite.

Info importante concernant le développement de Sidy Cissoko : Popovich indique que, pour le moment, le Français devra faire ses gammes en G-League.

À voir s’il rejoindra le groupe A des Spurs par la suite. https://t.co/phUvROIhvn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 9, 2023



Sur un backcourt déjà composé de Tre Jones, Devonte’ Graham, Malaki Branham, Devin Vassell et Blake Wesley, Sidy Cissoko arrive donc avec quelques hectomètres de retard, logique finalement puisqu’il reste le rookie de la bande, mais c’est tout de même une petite déception pour le S, qui va devoir trimer pour trouver grâce aux yeux de Gregg Popovich et son staff.

La rotation extérieure de San Antonio n’est pas la plus dense de la Ligue et les occasions de se montrer en NBA seront là, à n’en pas douter. Il faudra profiter de ces instants pour taper dans l’œil de sa franchise, en défense mais pas seulement. Les places sont chères mais Sidy a les moyens de bousculer la hiérarchie. Chiche ?