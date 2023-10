Cette nuit, à 2h du matin, Victor Wembanyama va faire ses grands débuts dans un match NBA, lui qui sera opposé au Thunder de Chet Holmgren pour l’ouverture de la présaison. Un duel qui nous rappelle forcément la finale du Mondial U19 entre la France et les États-Unis en 2021.

Quoi de mieux pour se chauffer que de se refaire les highlights de cette opposition entre un alien et une licorne. Déjà considérés il y a deux ans comme de futurs cracks NBA, Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont croisé le fer le 11 juillet 2021 en Lettonie pour tenter de porter leur équipe respective sur le toit du monde. D’un point de vue purement individuel, Wemby a dominé les débats en terminant avec 22 points, 8 rebonds et… 8 contres en 27 minutes, tandis que le Chet a lui été limité à 10 points, 2 rebonds et 5 passes. Cette rencontre fait partie de ces matchs marquants où Victor a montré son potentiel hyper flippant aux nombreux scouts.

Néanmoins, Wemby n’a pas pu finir le match à cause d’une expulsion pour cinq fautes dans le money time qui a fait office de tournant. Les Américains ont ainsi fait la diff’ dans le dernier quart pour finalement l’emporter 83-81, sous l’impulsion notamment de Jaden Ivey et Kenneth Lofton Jr. (16 points chacun). La médaille d’or a donc terminé autour du cou de Chet Holmgren, également élu MVP du Mondial, tandis que Wembanyama a dû se contenter de l’argent et d’une place dans la All-Star Team du tournoi.

Quelque chose nous dit que Victor n’a pas oublié cet épisode douloureux. Surtout pas pour le match de cette nuit.

À lire aussi : le résumé dans les conditions du direct