Preview des Brooklyn Nets – Saison NBA 2023-24

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

45 victoires, 37 défaites. Un spectacle immense en coulisses et des rebondissements qui feraient cracher une dizaine de millions à n’importe quel scénariste pour pouvoir adapter cette histoire en trilogie. Les Nets version 2022-23 ont connu mille et un visages, d’une équipe construite autour de Kyrie Irving et Kevin Durant qui a dominé la ligue sans partage pendant plus d’un mois à un groupe de travailleurs mené par Mikal Bridges produisant du basket plutôt sympathique.

La finalité, c’est un effectif à la croisée des chemins. Les départs des deux superstars n’ont pas laissé que des cendres mais des braises, qui peuvent encore se rallumer. Le projet sportif des Nets n’est pas à jeter car Joe Tsai – président – et Sean Marks – General Manager – ont plutôt habilement négocié la sortie des cadres à l’hiver. Cela n’empêchera pas les Nets new look de se faire tabasser en Playoffs 4-0 par les Sixers, mais la base est plutôt solide et surtout pleine de belles promesses.

Le marché de l’été

Ils partent : Patty Mills, Edmond Sumner, Joe Harris

Patty Mills, Edmond Sumner, Joe Harris Ils prolongent : Cam Johnson, Dorian Finney-Smith

Cam Johnson, Dorian Finney-Smith Ils arrivent : Loonie Walker IV, Darius Bazley, Noah Clowney (Draft) Armoni Brooks (two-way contract)

Des petits mouvements, quelques adieux parfois tristes (Joe Harris, dernier membre de l’équipe marquante de 2017-18). L’idée ? Donner de la maille au compte-goutte, pour qu’il reste de l’espace en cas de gros transfert. Cam Johnson a pris ses billets pour rester avec Mikal Bridges, tandis que Loonie Walker, Darius Bazley viennent renforcer un peu la rotation. Pas de trade extravagant, en attendant le feu d’artifice ?

Le roster 2023-24 des Nets

Meneurs : Ben Simmons , Dennis Smith Jr, Loonie Walker IV

: , Dennis Smith Jr, Loonie Walker IV Arrières : Spencer Dinwiddie , Cam Thomas

: , Cam Thomas Ailiers : Mikal Bridges , Royce O’Neale, Dariq Whitehead

: , Royce O’Neale, Dariq Whitehead Ailiers-forts : Cam Johnson , Dorian Finney-Smith, Darius Bazley, Trendon Watford

: , Dorian Finney-Smith, Darius Bazley, Trendon Watford Pivots : Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, Noah Clowney

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

L’avantage de ces Nets ? Un effectif fortement interchangeable, avec des profils presque tous capables d’évoluer sur deux postes différents. De quoi voir un peu venir en cas de pépin physique. Autre point fort, la mentalité des gars. Presque tous hommes de l’ombre dans leurs anciennes franchises ou à Brooklyn ces dernières saisons, les bribes de basket collectif et sans égo de la saison passée devraient continuer à se développer dans le bon sens. Le point faible..? Ça ne reste “que” des role players. Alors que la concurrence à l’Est est dotée de joueurs parmi les meilleurs de la Ligue sur chaque poste, le roster de Jacque Vaughn n’est pas encore assez étoffé et pourrait subir le coup sur certaines rotations.

On part néanmoins sur un prometteur tandem Ben Simmons (à 100% ?) – Mikal Bridges comme traction de ce groupe, avec de belles choses à espérer si l’ancien joueur des Sixers rejoue enfin au niveau qu’on lui connaît. Pour le reste du groupe, Nic Claxton doit s’imposer véritablement comme l’un des gros postes 5 de NBA cette saison, et mettre au placard cette étiquette de “futur crack”. Spencer Dinwiddie laissera sans doute la priorité à Simmons et sera décalé au poste 2, ce qui n’est pas un grand mal si l’on regarde sa série aux vapeurs de fumier face aux Sixers en avril dernier.

Une petite vidéo en passant ?

Mikal Bridges, Ben Simmons, Nic Claxton, Cam Thomas.

Il y a de quoi se faire plaisir en ouvrant l’onglet TTFL des Brooklyn Nets. Mikal Bridges veut rentrer dans la cour des très grands en NBA, ce qui passera par de grandes soirées statistiques régulières et donc des cartons en TTFL. Si Ben Simmons revient aussi fort qu’il l’annonce, ça va envoyer du triple-double tout aussi fréquemment, et donc du point à gogo. Nic Claxton et ses contres, un pari un peu plus osé mais qui peut s’avérer payant à l’occasion. Et puis… l’éternelle énigme Cam Thomas. Chanceux sont ceux qui le choisiront le soir où il alignera 55 puntos en mode Kobe.

Infirmerie : le point sur les blessures

On va le répéter, mais Ben Simmons se dit à 100% et prêt à tout donner ! Les Nets qui ont du faire avec des bribes fantomatiques du garçon depuis son arrivée pourraient enfin le retrouver à fond. Encore faut-il qu’il soit particulièrement suivi toute la saison prochaine par le staff médical pour prévenir quelconque rechute. Sinon, quelques blessures mineures pendant le camp d’entraînement (Dariq Whitehead, Cam Johnson) mais rien de bien grave à signaler. Les feux sont au vert !

Quels objectifs cette saison ?

Vraie bonne question qui mérite qu’on en parle bien plus longuement qu’en quelques lignes, et ça tombe bien car on a prévu de le faire (lien à retrouver en fin de papier). Les Nets n’ont – à l’heure actuelle – pas un effectif capable d’aller titiller les grosses armadas de l’Est plus loin que le premier tour des Playoffs. L’inconnue Ben Simmons pourrait éventuellement permettre à Brooklyn de passer un cap, mais il faudra plus certainement compter sur un gros move de Sean Marks à l’hiver pour que ce groupe puisse prétendre à jouer plus haut. À l’heure actuelle, et sans savoir de qui sera composée précisément cette équipe dans quatre mois, l’idée est de gagner un maximum de matchs pour séduire un potentiel gros poisson de venir se la donner dans la Grosse Pomme.

Le pronostic du rédacteur

40 victoires – 42 défaites. Un groupe soudé, qui a souvent évolué sous les radars et qui à l’opportunité d’accomplir de belles choses. Le début d’un petit film bien sympa, mais une fin… différente, car rien n’emmènera aujourd’hui les Nets plus loin que le début des Playoffs sans amélioration du groupe. Hormis Ben Simmons, ce groupe est pourtant solide physiquement et peut enchaîner les matchs sans flancher tout en ne laissant pas de rencontre de côté. Les Nets joueront le Play-in si jamais l’effectif reste le même, mais pourquoi pas rêver d’un grand joueur et d’une fin de saison surprise du côté de Brooklyn ?