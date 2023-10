La saison 2023-24 des Brooklyn Nets… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Brooklyn Nets !

Ben Simmons se blesse au dos après quatre matchs, paye ta poisse

Il a promis de revenir au top. Il est revenu au top. Ben Simmons enchaîne les trois premiers matchs des Nets en 17-9-10, toute la NBA retient son souffle et la hype est maximale partout sur la planète basket. Quatrième match ? Une rencontre classique, mais Ben sort au bout d’un quart-temps et demi direction le vestiaire, ça se tient le dos et ça pue fort concernant les premières infos. La breaking tombe quelques heures après le match : IRM réalisée, opération du dos nécessaire et fin de saison immédiate. Poisse absolue, les Nets retrouvent le boulet qu’ils ont engagé deux ans plus tôt. Et surtout, gros coup au mental de l’équipe.

Jacque Vaughn ne trouve pas la formule, Mikal Bridges tout seul

Sans Ben Simmons, les Nets continuent d’appliquer leur jeu, mais c’est en dent de scie. On pourrait même parler des dents de Gargamel pour décrire les rencontres de Brooklyn : une de bonne, deux de mauvaises, une de bonne, trois de mauvaises. Un cycle pourri qui place les Nets en 10e position à l’Est pour commencer 2024. Terrible désillusion alors qu’on attendait de ces Nets qu’ils aient un minimum de constance pour accrocher la range 5-7 du classement. Seule lueur d’espoir ? Mikal Bridges tourne à 25,5 points de moyenne. Il est bien le seul. Spencer Dinwiddie enchaîne les chacha chulotte, Cam Johnson se fait bourriner trois soirs sur quatre. Tactiquement, Jacque Vaughn n’est pas capable de trouver un plan de jeu efficace et sa place est très vite remise en question jusque dans le bureau de Joe Tsai.

Défaite au Play-in, avenir très sombre

Début avril, à l’heure des ultimes matchs de saison régulière, les Nets sont toujours 10e. Ils ont accroché in-extremis le wagon du Play-in grâce à deux parties surhumaines de Mikal Bridges. Ils croisent avec Indiana pour continuer à rêver de Playoffs sur le papier bien inaccessibles. Le match est très disputé, Tyrese Haliburton fait du gros boulot et le money time arrive sans clair vainqueur. L’issue du match ? Elle se jouera sur un tir à trois points décisif de Mikal Bridges, qui ne sera compté finalement qu’à deux points car son pied mord la ligne. Impression de déjà-vu ? Sean Marks se dit que son équipe est maudite. Et la fin de saison arrive presque comme un petit bonheur. Sans pour autant savoir de quoi la prochaine sera faite.