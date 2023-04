Les Nets sont déjà dos au mur, alors que les Playoffs ont commencé il y a seulement une semaine. Dominés par les Sixers à Philadelphie et à Brooklyn, Mikal Bridges et ses copains ont ce soir l’opportunité de sauver leur honneur à 19h. Pourquoi maintenant ? Car un certain Joel Embiid ne jouera pas. Et cela peut changer les choses.

L’heure de la rédemption pour les Nets ? Ce soir à 19h, les hommes de Jacque Vaughn ont l’opportunité de racheter leur fierté en arrachant une victoire – bien symbolique – face aux Sixers. Privé de Joel Embiid, blessé au genou droit, Philly ne fera certainement aucune concession sur ce match. Même si c’est Paul Reed qui va devoir aller au charbon sur Claxton.

L’absence d’Embiid est une bénédiction tactique pour Brooklyn. Plus besoin de doubler en bas, l’attention pourra être entièrement consacrée à la défense de James Harden, Tobias Harris et Tyrese Maxey, auteur d’un carton lors du Game 3. On attend également chez les Nets que Spencer Dinwiddie commence sa série, lui qui n’est absolument pas dans le coup depuis samedi dernier. Mikal Bridges doit être aussi majestueux que son homonyme qui relie Brooklyn et Manhattan pour espérer créer du danger. Les conditions sont les mêmes que d’habitude : en gros, si l’un des mecs ne fait pas son boulot, c’est peine perdue.

…Car les Sixers ont montré qu’ils n’avaient qu’un seul objectif, et que cette série – dont on imaginait en premier lieu qu’elle pouvait réserver certaines surprises – n’est qu’un petit échauffement avant le début des choses vraiment sérieuses. La pression était de leur côté sur les premiers matchs : Brooklyn n’avait rien à perdre, quoi qu’il arrive. Mais aujourd’hui, on pourrait inverser les scénarios.

L’intersaison qui attend les Nets est très importante. Leurs joueurs n’y arrivent peut-être pas ensemble, mais ils sont tous très solides individuellement et pourraient renforcer n’importer quelle équipe déjà construite qui aura des prétentions printanières l’année prochaine. Est-ce que cet échec en Playoffs va décider Sean Marks et Joe Tsai à tout balayer ? Pas impossible… même si bordel, Mikal Bridges à la tête d’une équipe c’est sacrément kiffant. Prendre ne serait-ce qu’un ou deux matchs dans cette série pourrait contribuer à créer une âme collective et décider certains des gars à rester. Il ne reste qu’à tout donner ce soir sur le terrain !

