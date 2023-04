Spencer Dinwiddie, pas au niveau sur ces Playoffs ?

Avec le match perdu de cette nuit, les Nets sont menés 3-0 et sont presque condamnés à la défaite contre les Sixers. Bien que les raisons de cette déconvenue sont multiples, l’une d’entre elles se nomme Spencer Dinwiddie. Le meneur réalise une série bien médiocre par rapport au niveau où on l’attendait.

Depuis son retour à Brooklyn, Spencer Dinwiddie n’a pas encore fait l’unanimité, que ce soit auprès des médias ou des observateurs. Bien qu’il amène moins de problèmes extra-sportif qu’un Kyrie Irving, son niveau sur le parquet n’est pas le même non plus. On a déjà remarqué déjà qu’en régulière son niveau était fluctuant avec bien plus de down que de up. Depuis que les Playoffs ont commencé, le meneur est en galère avec 15.3 points à 39.5% au tir et 33.3% à trois points, 6.7 passes et 3.3 rebonds de moyenne. Dans cette nouvelle équipe des Nets, il est censé être l’option n°2 derrière Mikal Bridges. Pour le moment… ça ne se voit pas.

Pendant que son nouveau leader envoie 35 points avec de la grosse défense, lui disparait. Surtout que ses deux principaux défenseurs sur lui dans cette série sont Tyrese Maxey et James Harden, pas non plus deux grandes terreurs défensives. Mais dans cette équipe blindée d’ailiers, Jacque Vaughn est obligé de l’aligner sur le terrain par manque de profondeur.

Spencer Dinwiddie in the 2023 playoffs: 15.3 PPG

39.5% FG

33.3% 3PT

66.7% FT pic.twitter.com/0VY5bKAaIo — NBACentral (@TheNBACentral) April 21, 2023

Le plus triste dans cette situation est que le contexte de cette série ne lui met – en théorie – aucune pression. Les Nets post trade deadline ne jouent rien et souhaitent simplement prendre de l’expérience en tant que groupe. Donc si Spencer évolue à ce niveau sans pression, on imagine le pire dans des moments plus chauds. À moins qu’il ressente la pression de Kyle Kuzma qui l’a taillé bien comme il faut sur Twitter. L’actuel joueur des Wizards n’était peut-être pas la troisième option des Lakers, mais au moins il respectait son rôle et a aujourd’hui une bague rangée au chaud chez lui. La série n’est toujours pas terminée même si elle touche à sa fin. L’occasion pour Dinwiddie de s’offrir une dernière virée et de faire taire ses détracteurs, même si les probabilités sont bien faibles.

Le fait que Spencer Dinwiddie soit dans le mal depuis le début de la série face aux Sixers n’est pas la seule explication du 3-0. On pourrait parler de l’expérience, des money times mal gérés de Brooklyn ou tout simplement que l’effectif de Philly est au-dessus avec un candidat MVP en son sein. Mais ça n’excuse pas tout Spencer.

Source : NBA Central