Coupable d’un mauvais geste sur le joueur des Nets Nic Claxton, Joel Embiid n’a écopé que d’une faute flagrante de niveau 1 jeudi soir. Il a donc pu terminer le Game 3 face à Brooklyn, mais ce n’est pas pour autant qu’il est tiré d’affaire…

Et si Joel Embiid était suspendu pour le Game 4 entre les Sixers et les Nets ? La question peut se poser.

Comme l’indique Brian Lewis du New York Post, la Ligue va effectivement revoir de près le coup de pied de Jojo, qui a terminé sa trajectoire juste en dessous des parties intimes de Claxton.

The Joel Embiid kick to Nic Claxton’s groin will be reviewed by #NBA operations today, but that’s not unusual. Every flagrant is reviewed by the league the next day. #nets #76ers #sixers — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) April 21, 2023

Si la NBA a l’habitude de rechecker chaque faute flagrante après les matchs pour voir si elles étaient justifiées ou pas, on est dans une situation un peu particulière ici. Déjà parce qu’on a tous été surpris par la décision des arbitres de ne pas expulser Embiid pendant la rencontre, et ensuite à cause du contexte global. Pour rappel, Draymond Green a été suspendu un match par la Ligue il y a deux jours pour avoir piétiné Domantas Sabonis.

C’est un des aspects qui rend le plus fou les joueurs quand tu les entends parler ici ou là d’arbitrage. Y’a un manque de linéarité dans les calls. Alors non c’est sûr, Embiid n’a pas marché sur les poumons de Claxton, mais BEAUCOUP de monde s’attendait à ce que Joel soit exclu. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2023

Pas le même geste bien sûr, pas la même réputation non plus. Mais voir Draymond être d’abord expulsé puis suspendu pour son geste, alors qu’Embiid a lui tranquillement pu finir son match, on a comme l’impression qu’il y a un déséquilibre dans la manière de sanctionner les gestes d’humeur.

Déséquilibre que la NBA pourrait tenter de combler en suspendant Embiid pour le prochain match, potentiellement qualificatif pour les demi-finales de conférence (les Sixers mènent 3-0 dans la série).

