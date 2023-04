C’est officiel depuis le milieu de nuit : Joel Embiid ne sera pas présent lors du Game 4 de la série entre Sixers et Nets, à cause d’une entorse au genou. En tête avec trois manches remportées sur autant possibles, les hommes de Doc Rivers devront faire sans leur star. De quoi laisser une chance à Brooklyn de prendre un match et éviter le balai dans cette série ?

Pas de panique, chers fans des Sixers. Votre pièce maîtresse est certes blessée au niveau du genou, mais Adrian Wojnarowski indique que tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici au début de semaine prochaine. Et puis t’façon, aucune raison de paniquer car vous menez 3-0. Comment s’est-il blessé d’ailleurs ? En contestant un drive de Cam Johnson dans le troisième quart-temps. Aperçu avec des poches de glace autour du genou à la fin du match, il a passé une IRM qui a donc révélé une petite entorse au niveau de son articulation.

ESPN Sources with @Ramonashelburne: An MRI revealed Sixers star Joel Embiid suffered a sprained right knee and will miss Game 4 vs. Brooklyn on Saturday. There’s optimism he could be ready to return as soon as early next week. pic.twitter.com/Btwm3ls8Vh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2023