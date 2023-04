Annoncé forfait pour le Game 3 face aux Suns à seulement quelques heures du match l’autre jour, Kawhi Leonard ne jouera pas non plus la quatrième manche. Son genou continue de siffler, et avec ça ce sont probablement les espoirs des Clippers qui viennent de s’envoler.

On a tous été surpris il y a deux jours au moment de l’annonce du forfait de Kawhi, une annonce sortie de nulle part après deux premiers matchs exceptionnels de la part de Leonard. Cette fois-ci, on l’est beaucoup moins.

Comme annoncé par Shams Charania de The Athletic, la star des Clippers ratera également le Game 4 face à Phoenix ce soir à Los Angeles. La raison est toujours la même : entorse au genou.

Clippers list Kawhi Leonard (knee) as out for Game 4 vs. Suns. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2023

Pas de Kawhi donc, pas de Paul George, et probablement pas de victoire pour les hommes de Tyronn Lue.

Certes, les Clippers ont montré dans le Game 3 qu’ils restaient une équipe dangereuse même sans leurs stars, eux qui sont tombés de seulement cinq points (129-124) face à l’armada des Suns. Mais on voit mal Norman Powell inscrire à nouveau 42 points ce samedi. On voit mal Bones Hyland en planter 20 en sortie de banc, ou Russell Westbrook sortir un nouveau match en 30-8-12. Là, on sent plus les Clips avoir les jambes un peu coupées par cette nouvelle absence de Kawhi, et Phoenix en profiter pour faire le break 3-1.

Si par miracle Los Angeles parvient à arracher le Game 4 devant son public, les deux équipes se retrouveront à Phoenix mardi avec une série à égalité 2-2. Est-ce que ces trois jours de repos supplémentaires permettront à Kawhi de revenir dans la série pour éventuellement la faire basculer en faveur des Clippers ? C’est le scénario espéré dans la Cité des Anges. Mais ici, on a quand même du mal à y croire…

Source texte : The Athletic