Portés par un Tyrese Haliburton calibre MVP, les Pacers ont mis fin à la belle série des Sixers (132-126). Indiana est co-leader (avec Atlanta) du groupe A du In-Season Tournament.

Pour les stats complètes de ce match, c’est juste ici.

Quelques jours seulement après une défaite face à ces mêmes Sixers, les Pacers avaient faim de revanche cette nuit à Philadelphie. C’est particulièrement vrai pour un Tyrese Haliburton qui avait vu Tyrese Maxey lui mettre une mixtape avec 50 points durant le week-end. Le All-Star des Pacers a donc rendu la pareille à son Tyrese’s Brother en livrant une masterclass comme on en fait peu.

33 points, 15 passes, 2 interceptions, 11/18 au tir dont 7/12 de loin. Le tout, SANS PERDRE UN SEUL BALLON. Le meilleur passeur de la NBA est dans son monde sur ce début de saison et le niveau de création est juste hallucinant. On a peut-être un Magic Johnson 2023 sous la main là. Sur les deux derniers matchs, il tourne même à 32 passes sans le moindre turnover. Pardon ?! Tyrese Haliburton devient d’ailleurs le cinquième joueur de l’histoire à réaliser 30 points, 15 passes sans perte de balle.

Only 5 players in NBA history have recorded a 30+ PTS, 15+ AST, 0 turnover game:

James Harden (2021)

LeBron James (2018)

Chris Paul (2009)

John Stockton (1989)

Tyrese Haliburton (2023) pic.twitter.com/z71G8ABEsE

— NBA History (@NBAHistory) November 15, 2023

Dans les pas de son leader, Indiana a longtemps dominé cette rencontre avant que Philly ne sonne la révolte en fin de troisième quart-temps avec Joel Embiid et De’Anthony Melton. Bousculés, les Pacers n’ont pas craqué, avec un Tyrese Haliburton dans tous les bons coups dans le money time. Hook shot sur la tête d’Embiid, passe spectaculaire pour Obi Toppin, distribution de caviar de tous les côtés en faisant toujours les bons choix et bien sûr ce dagger à 1 minute du terme qui achève définitivement les derniers espoirs des Sixers. Le tout en envoyant quelques amabilités au public dans la foulée.

Tyrese Haliburton DAGGER 🤧

33 PTS & 15 AST

🏆 In-Season Tournament pic.twitter.com/bJOyFpRZmG

— NBA TV (@NBATV) November 15, 2023

Mais où s’arrêtera-donc Tyrese Haliburton ? Meilleure saison en carrière, il porte littéralement les Pacers sur le podium à l’Est. On a un bon candidat pour un dossier MVP du côté des fermiers.