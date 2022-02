Tyrese Haliburton joue comme un All-Star avec Indiana : quatre matchs seulement chez les Pacers, mais déjà les clefs de la ville dans la poche

Quand on a vu les Kings transférer Tyrese Haliburton dans l’Indiana au moment de la NBA Trade Deadline, on est tous restés bouche bée. Et pour cause, on ne pensait pas que Sacramento allait lâcher sa pépite même pour récupérer un mec du calibre de Domantas Sabonis. Ses premières performances avec les Pacers justifient à 100% ce sentiment…

Parce que oui, le jeunot de 21 piges n’a pas perdu de temps pour montrer que la hype qui l’entoure est totalement justifiée. Arrivé il y a une dizaine de jours dans l’Indiana, Tyrese Haliburton a joué quatre matchs sous ses nouvelles couleurs et même s’il a goûté à la défaite trois fois, ses perfs individuelles font déjà pas mal de bruit : 20,8 points, 4,3 rebonds, 11 caviars et 2,3 interceptions de moyenne, le tout à 48,3% au tir dont 45,2% du parking et 81,3% aux lancers-francs en 39 minutes de jeu. Tiens tiens, ça ressemble à des stats de All-Star ça vous trouvez pas ? En parlant de All-Star, Tyrese Haliburton sera justement présent ce soir à Cleveland pour le Rising Stars Challenge en tant que sophomore, mais quelque chose nous dit qu’il pourrait participer à un autre événement bien plus prestigieux dans pas si longtemps s’il confirme ses gros débuts avec les Pacers. Alors que Malcolm Brogdon est toujours sur la touche (ainsi que Chris Duarte sur les deux derniers matchs), Tyrese est en train de montrer toute l’étendue de son talent, un peu comme lorsque De’Aaron Fox était out cette année du côté de Sacramento. Quel kiff, mais quel kiff de voir Tyrese avec les clés du camion en train de lâcher des no-look pass et d’enchaîner les banderilles du parking. The Full Hali Experience, voilà ce à quoi les fans d’Indiana ont droit aujourd’hui, et on sait qu’ils ont déjà des étoiles dans les yeux dans ce côté-là des States.

« Tout m’impressionne chez lui. Il a des qualités exceptionnelles et très diverses. Il a cette aura naturelle de leader. Il a une vraie clairvoyance et une vraie présence pour son âge. Il n’arrive pas sur le parquet comme un joueur de 21 ans. Il donne l’impression d’être un vétéran dans cette ligue. » – Rick Carlisle, coach des Pacers

Vous avez peut-être vu les réactions sur Twitter dans les minutes et heures qui ont suivi le trade Tyrese Haliburton – Domantas Sabonis. Nombreuses d’entre elles soulignaient le choix WTF des Kings de se séparer du jeunot, qui avait – on le rappelle – terminé troisième dans la course au Rookie de l’Année l’an passé. Elles étaient d’ailleurs tellement nombreuses qu’aux yeux de certains, Tyrese commençait presque à être surévalué. « On dirait qu’on parle de Michael Jordan » pouvait-on entendre sur l’un ou l’autre podcast. Mais les premières perfs du bonhomme avec Indiana montrent justement pourquoi une bonne partie de la planète NBA est tellement hypé par le produit d’Iowa State. Ce mix entre talent, maturité et intelligence est assez rare chez un joueur âgé de seulement 21 ans et dans sa deuxième saison NBA. Le potentiel All-Star est clairement là et l’ancien King semble destiné à grandir dans l’Indiana. Il l’a dit lui-même, malgré l’attachement très fort qu’il possédait avec Sacramento, il vient chez les Pacers pour être « la meilleure version de Tyrese Haliburton ». Et la meilleure version de Tyrese Haliburton, c’est peut-être un joueur qui représente la pièce maîtresse d’une franchise en enchaînant les saisons en 20 points – 10 passes comme il le fait actuellement. Alors oui évidemment, on est sur un échantillon très limité, mais cet échantillon suffit pour confirmer que ce mec-là possède un avenir radieux en NBA. Pour le plus grand dépit des fans des Kings…

« Je vais avoir le ballon dans mes mains plus souvent, donc je pourrais faire plus de plays, et probablement plus d’erreurs aussi. Cela va me permettre de continuer à apprendre et progresser. Avec les gars, on apprend à jouer ensemble, ils bougent bien sans ballon et j’arrive à les trouver. […] Je veux prendre du plaisir ici. » – Tyrese Haliburton, via ESPN

Alors qu’il y avait embouteillage sur les lignes arrières à Sacramento, Tyrese Haliburton montre aujourd’hui de quoi il est capable quand il est véritablement à la tête d’une équipe, même si cette dernière est décimée par les blessures. Les premiers résultats sont hyper prometteurs et on est déjà impatients de voir la suite. Fans des Pacers, souriez car les années à venir pourraient bien être remplies de fun.