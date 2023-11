Victor Wembanyama et les Spurs corrigés par le Thunder (123-87)

Opposés au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, les Spurs de Victor Wembanyama ont pris une belle correction. SGA a été impérial, Wemby très brouillon, et San Antonio n’a pas montré grand chose. La défaite est lourde, et méritée pour des Éperons qui ont très vite lâché le morceau. Seule stat’ positive pour le Vic’ ? Record de rebonds en carrière, avec 14 prises. Et c’est tout.

Un gros dunk, précédé d’un dribble dans le dos et d’un eurostep. Classique pour un meneur, mais c’est dommage (et effrayant) car on parle bien ici de la première grosse action notable de Wembanyama dans le match face au Thunder. Un premier passage de cinq minutes aussi ponctué par plusieurs rebonds et une passe décisive, de quoi poser les choses. Collectivement, son équipe s’en sort grâce à Jeremy Sochan, qui a joué l’intégralité du premier quart. Oui, parce qu’en face, un certain Shai Gilgeous-Alexander a déjà commencé son chantier et lui, on lui parle pas de rookie ou de ce genre de truc là. C’est In-Season Tournament, on assure sans bavure.

Les Spurs ont un problème : après environ un quart d’heure de jeu, ils compilent déjà huit pertes de balles. Ça cherche Wemby, mais avec des passes aussi molles qu’une baguette sortie du congélo. Heureusement, le Vic’ exploite très bien les mismatchs en transition et caresse la touffe de Josh Giddey avant d’écraser la balle dans le panier. Un mid-range ficelle plus tard, première technique en carrière pour le Français. Pour avoir rebondi la balle un peu trop fort. Ouais, pas grand chose mais que voulez-vous.

Grâce à ces tirs réussis, auxquels on ajoute ceux d’un Devin Vassell enfin dans son match, les Spurs reprennent la tête. Shai reprend son oeuvre, distribue, marque, puis c’est Chet Holmgren qui s’offre le dernier panier de la mi-temps. OKC est devant pour 10 points, les Spurs payent cher leurs pertes de balles.

La deuxième mi-temps démarre directement par un temps fort des locaux. Giddey, Holmgren et SGA font la danse aux Spurs qui sont complètement paumés. L’écart monte à 20 points, attention danger. Victor Wembanyama est imprécis, n’arrive pas à se défaire d’un marquage très rigoureux. L’écart grandit encore, les types ne veulent pas défendre, tant pis hein. 13 pertes de balles à 5, la différence d’envie caractérisée en une seule statistique. Ça part même en échange musclé entre Zach Collins et Kenrich Williams au début du dernier acte, chacun sa technique et tout le monde est content. Déjà sanctionné, Wemby reste au loin et bien lui en fasse.

Un symbole du match du Français ? Une montée de balle très tendre, avec des dribbles compliqués. Perte de balle immédiate, manque de concentration et d’envie apparent pour lui. Zach Collins lui envoie des étrons de lendemain de soirée, faut malheureusement faire avec mais ça ne facilite rien du tout. Et quand il est ouvert, il n’est pas systématiquement servi. Rien qui puisse entamer un début de bonne dynamique en somme.

Collectivement, le naufrage continue avec une flagrante reçue par Sochan après un tampon façon Stade Toulousain sur Chet Holmgren. Frustration à tous les niveaux. Wemby sortira après avoir pris son 14e rebond, record de sa très jeune carrière. 8 points, 14 rebonds, 2 passes, 2 contres et 4 pertes de balle, à 4/15 au tir. Une soirée à oublier. Rendez-vous samedi à San Antonio pour un match face aux Kings de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, à 1h30.