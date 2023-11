Ben Simmons blessé au dos et absent “au moins” une semaine

Absent depuis trois matchs déjà, Ben Simmons souffrirait toujours du dos… Le meneur sera évalué de nouveau d’ici une semaine par les Nets, en espérant que son état n’entraine pas une (nouvelle) longue indisponibilité.

Quelle galère pour Ben Simmons ! Revenu sur les parquets cette saison après de nombreux mois à l’infirmerie, l’Australien s’était réjoui de son retour à 100% de ses capacités physiques et mentales. Malheureusement, les vieux démons ont la vie dure et le dos de Ben Simmons fait toujours des siennes. Selon Shams Charania de The Athletic, le joueur souffrirait d’un problème nerveux dans la partie basse de son dos, ce qui provoquerait également des douleurs au niveau de sa hanche gauche.

Nets’ Ben Simmons has been diagnosed with nerve irritation on the lower left side of his body and will miss some time, according to his agent Bernie Lee. Simmons has missed the past three games.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2023

Si l’insider de The Athletic semble déjà indiquer une absence prolongée pour le meneur, déjà amoindri au dos à plusieurs reprises ces dernières années, les Nets tentent eux de rester positif. Jacque Vaughn espère retrouver son joueur dans une semaine, même s’il n’a aucune garantie… Des propos rapportés par Erik Slater de Clutch Points.

Jacque Vaughn on Ben Simmons’ latest diagnosis:

“He will be out at least a week. I had been telling you guys that he was day-to-day. I try to give you guys as much as I can, as honest as I can. Ben was day-to-day, he was improving. It got to a point where obviously he wasn’t… pic.twitter.com/3tndAN4jsr

— Erik Slater (@erikslater_) November 14, 2023

“Il a passé une IRM hier, dont les résultats nous sont parvenus aujourd’hui. Elle a révélé un problème du côté gauche. Il sera examiné de nouveau dans une semaine… Il a montré des signes de positivité et de volonté d’aller mieux. Nous espérons donc que dans une semaine, nous pourrons constater des progrès.”

Source texte : The Athletic / Clutch Points