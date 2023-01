Les Nets se sont inclinés cette nuit face aux Celtics, une défaite concédée notamment car le scoring du grand absent Kevin Durant n’a pas été comblé. Attendu au tournant en matière d’impact pour tenir la boutique en l’absence de son leader, Ben Simmons n’a pas marqué. Il a néanmoins distribué 13 passes, faisant de lui le 18e joueur de l’histoire à finir un match avec ces statistiques. Une liste dont fait également partie Jacque Vaughn, son coach.

Au basket, il y a beaucoup de manières d’apporter dans le jeu. Certains joueurs ont plus d’affinité pour l’attaque, d’autres se la donnent en défense et fatiguent autant que possible l’équipe adverse. Ben Simmons s’est lui illustré hier soir en sublimant ses coéquipiers. Une performance intéressante puisque le garçon a distillé 13 caviars. Et au scoring ? 25 ? 30 pions ? Aie, non Pépito. Bennou n’a pas inscrit le moindre point. Un “exploit” – notez bien les guillemets – assez rare en NBA, puisqu’il ne s’agit là que de la 18e fois qu’il survient dans l’histoire de la compétition.

Une ligne de statistiques qui a fait réagir l’intéressé après le match, se trouvant trop altruiste alors qu’il juge être capable de se créer plus d’opportunités de scorer. Il reconnaît au micro d’ESPN que son équipe à besoin d’un Simmons plus dangereux, une bonne chose qu’on ne manquera pas d’observer lors des prochaines rencontres des Nets.

“Je les ai probablement trop trouvés. Je dois probablement me trouver des opportunités pour moi, ce que je n’ai pas fait. Être confiant, être agressif, savoir que mon équipe en a besoin. Je pense que je donne le ballon beaucoup trop souvent alors que je sais ce que je suis, je sais que je dois aller au panier, marquer des points. Et cela va aussi aider mes coéquipiers à se créer des opportunités” – Ben Simmons

Lucide. C’est vrai qu’en l’absence d’un gars comme Kevin Durant qui apporte quasiment la trentaine d’unités tous les soirs de match, se contenter de servir les coéquipiers – même si c’est une facette du jeu que Ben Simmons ne doit pas négliger – n’est pas suffisant. Avec sa stature de lieutenant de luxe, Ben se doit d’être plus tranchant offensivement. Comme il l’explique, une agressivité accrue sera également positive pour ses coéquipiers puisqu’attirer l’attention des défenses adverses permettra de leur créer de plus grands espaces d’attaque.

Le coach des Nets Jacque Vaughn, qui a également connu dans sa carrière une nuit à 0 point et 13 passes – en avril 2006 avec les… New Jersey Nets – préfère mettre l’emphase sur le jeu défensif de Simmons. Sans Kevin Durant, l’ex-meneur des Sixers doit passer un cap défensivement pour permettre au groupe d’être plus impactant à l’heure de marquer des points.

“Je regarde toujours cela en observant comment la possession aboutit. Et je pense qu’il [Ben Simmons] a réussi à faire shooter ses coéquipiers durant tout le match. Mon focus est plutôt sur le plan défensif avec Ben, l’impact qu’il doit avoir sans Kevin sur le terrain… Ben doit être capable de protéger le cercle. Il doit être une force défensive pour nous sur le terrain, nous pourrons ainsi jouer petit, jouer avec trois guards et avoir des shoots extérieurs. Nous avons donc besoin d’être plus concentrés sur le fait d’être tranchants défensivement, et nous pourrons alors avoir des tirs, cela aidera” – Jacque Vaughn

La communication du tacticien est bien rodée : pas de tir à vue sur la ligne de son meneur, mais plutôt un conseil glissé à ce dernier devant les journalistes. Ben Simmons a pris 9 rebonds face aux Celtics, ainsi que chapardé deux ballons. Pour Vaughn, c’est augmenter ces rendements qui permettront de bonifier les passages de Ben sur le terrain. Allez, sans doute qu’une petite quinzaine de points ne sera pas de trop non plus hein.

Ben Simmons le sait désormais : il doit être plus agressif des deux côtés du terrain. La condition obligatoire pour que la machine Nets assure un maximum de victoires en l’absence de Kevin Durant. Il en a les capacités, alors il faut maintenant appliquer.

Source : ESPN