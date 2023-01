Deux ans après son dernier match NBA, Meyers Leonard va avoir une opportunité pour retrouver une équipe. En effet, l’ancien pivot des Blazers et du Heat va s’entraîner avec les Lakers ce vendredi.

DeMarcus Cousins ne sera pas le seul pivot à faire un workout avec la franchise de Los Angeles ce vendredi. Meyers Leonard sera donc là aussi si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

The Lakers have searched for potential shooting and size, with Leonard and DeMarcus Cousins set for free-agent workouts Friday. At 7-foot-1, Leonard has shot 42.9 percent from 3-point range over his four last seasons. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2023

C’est la première fois qu’on a des nouvelles de Meyers Leonard en lien avec une équipe NBA depuis quasiment deux ans, et l’épisode malheureux de son dérapage sur Twitch où il avait lâché une insulte à caractère antisémite lors d’une partie de Call of Duty. Pour rappel, il avait pris 50 000 dollars d’amende et une suspension d’une semaine par la Ligue, avant d’être transféré du Heat au Thunder puis coupé par Oklahoma City.

Depuis, Meyers Leonard s’est investi auprès de la communauté juive pour tenter d’effacer son erreur, et s’est remis de ses opérations à l’épaule et à la cheville datant de début 2021. Pour ceux qui ont oublié ce qu’il pouvait apporter sur un terrain (on ne peut pas vous en vouloir), on parle d’un pivot de 2m13 qui tourne à 39% à 3-points en carrière (avec plusieurs saisons à plus de 40%). Et on le sait, les Lakers ont besoin de shooteurs, ainsi que de présence dans la raquette alors qu’Anthony Davis est toujours à l’infirmerie.

Source texte : The Athletic