Meyers Leonard en quête de rachat en NBA : attention, le dossier est complexe et va bien au-delà du basket

Sept mois après s’être rendu coupable de propos jugés antisémites, Meyers Leonard est toujours sans contrat. Pour autant, l’ancien intérieur du Heat rêve encore de NBA. Un dossier qui s’annonce particulièrement complexe.

On vous rappelle cette triste affaire en quelques mots : en mars 2021, et alors que le All-Star Break bat son plein, Meyers Leonard se retrouve sur le banc des accusés pour avoir prononcé des termes jugés antisémites au cours d’un live avec des fans. La sanction ne tarde pas à tomber du côté de Miami, le joueur est mis à l’écart jusqu’à nouvel ordre. Pat Riley ne laissera pas le temps à son joueur de se la couler douce à South Beach, il le trade presque dans la foulée vers le Thunder pour récupérer Trevor Ariza. Pas de bol pour l’intérieur shooteur, OKC ne lui ouvre pas les bras. Entre les jeunes à développer et la grosse polémique qui entoure sa nouvelle acquisition, Sam Presti n’hésite pas dix secondes, c’est la porte. Coupé par la franchise de l’Oklahoma, out jusqu’à la fin de la saison et blacklisté à cause de ses propos, Leonard se retrouvait donc au placard. Sept mois après ces événements, le joueur a décidé de prendre la parole. Objectif : montrer que l’image qu’on se fait de lui est fausse et réitérer son souhait de revenir en NBA.

Dans cette interview pour le média TMZ, Meyers Leonard reconnaît ouvertement son erreur, admettant qu’elle est surtout due à une grande ignorance de sa part. Il parle également des différentes étapes traversées depuis ce jour fatidique, à commencer par les insultes et les menaces de mort envers lui et sa famille. On apprend également qu’il a reçu beaucoup de soutien de la part de membres de la communauté juive, une communauté dont il s’est fortement rapproché ces derniers mois.

« Les personnes qui ont été les plus aimantes et les plus compatissantes, faisant preuve de la plus grande grâce, venaient en grande partie de la communauté juive. » […] « Je peux honnêtement m’asseoir et parler de ça pendant une heure. De toutes les différentes expériences avec les enfants de la communauté juive, les adolescents, et même les rabbins, qui ont généreusement offert de leur temps et ont été si compréhensifs. »

Souhaitant faire amende honorable, le désormais ex-joueur NBA a donc joint les actes aux mots et il espère sans doute que cette nouvelle image pourra lui offrir une chance de revenir dans la Grande Ligue. Bien qu’il acceptera sans doute un coup de fil de n’importe quelle franchise, Leonard a pourtant un nom qui lui vient naturellement pour ce comeback imaginé : le Miami Heat.

« Je serais fou de joie si je pouvais rejouer pour le Miami Heat. Je suis tombé amoureux de cet endroit, vraiment. Il y a quelque chose dans la culture de là-bas qui me correspond. »

Reste à voir si Pat Riley saura tendre l’oreille face à cette demande. Autant dire qu’on ne mettra pas notre main à couper.

Meyers Leonard a brisé le silence, plusieurs mois après ses propos jugés antisémites. L’ancien big man est en quête de rachat et il espère encore convaincre une franchise de lui offrir une seconde chance. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, non ?

Source texte : TMZ