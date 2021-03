Meyers Leonard mis à la porte par le Thunder : bon courage pour trouver une franchise qui voudra maintenant du joueur pro de Call Of Duty

Meyers Leonard, acquis dans le trade ayant envoyé Trevor Ariza à Miami, a été remercié par le Thunder. Aucune minute jouée à Oklahoma City et le marteau s’en va déjà, Sam Presti ayant de toute façon réussi à augmenter sa collection de picks.

Le pivot de Miami, tourneur professionnel de serviettes quand on arrive en Playoffs, avait été envoyé à Oklahoma City dans l’échange impliquant Trevor Ariza. Le package comprenait Meyers Leonard plus un second tour de Draft 2027. Que l’on soit clair, Leonard a été envoyé juste pour matcher la masse salariale, Sam Presti étant surtout intéressé par le choix de draft. Le front office d’OKC avait été franc-jeu dès son arrivée : Meyers ne portera pas le maillot du Thunder. Chose dite, chose faite. Restait simplement à voir si son contrat pouvait permettre d’attirer une franchise dans un nouvel échange. Mais selon ESPN, personne n’a voulu du joueur et il s’est donc fait couper pour permettre l’accueil de Tony Bradley et Austin Rivers, transférés au Thunder. Le marteau, d’ores et déjà absent pour toute la saison suite à une opération de l’épaule survenue en février, va devoir choisir entre chercher un club ou retourner jouer sur Twitch. Les récentes affaires autour de ses propos antisémites en live ne vont cependant pas l’aider, même s’il essaye de rattraper tant bien que mal son erreur.

Meyers Leonard won’t be joining the Thunder. His contract was just the vehicle to making the deal work, and for OKC to extract a little value out of Ariza. Also, OKC may be able use Leonard’s contract again in a future deal before the deadline. — Royce Young (@royceyoung) March 17, 2021

Malheureusement pour lui, son image de joueur est grandement entachée, lui qui ne possédait déjà pas une superbe cote par rapport à sa production sur les parquets : 5,6 points et 3,9 rebonds en carrière. Il semble ainsi compliqué d’entrevoir une équipe voulant acquérir ses services, et on se demande même si on reverra un jour Meyers sur un parquet NBA. C’est dommage, lui qui avait réussi à dégoter un contrat de 20 millions sur deux ans (avec une team option sur la seconde) lors de la dernière intersaison après une régulière pas trop mal à Miami.

Meyers Leonard ne portera donc pas le maillot d’Oklahoma City et il se pourrait qu’il mette un certain temps avant de retrouver une franchise NBA. Il va falloir qu’il prenne son mal en patience. On pourra toujours le retrouver sur Twitch si son visage vous manque, en espérant qu’il ne dérape plus.

Source texte : ESPN