Vincent Poirier coupé par les Knicks : la French Connection avec Frank Ntilikina n’aura donc duré que… quelques heures

Inclus dans un transfert à destination des Knicks lors de la NBA Trade Deadline, Vincent Poirier a été rapidement coupé par la franchise new-yorkaise. Dommage, car on ne pourra pas assister à une French Connection du côté de la Grosse Pomme.

Vincent Poirier s’est retrouvé dans l’un des trades ayant animé la fin de soirée hier. Dans un deal à trois impliquant sa franchise de départ, les Sixers, avec les Knicks et le Thunder, l’intérieur français avait été envoyé à New York. Quasiment pas utilisé par Doc Rivers cette saison, on espérait secrètement que les Knicks lui donnent une chance aux côtés de l’autre Frenchie de New York Frank Ntilikina. Raté, car Vincenzo a donc été coupé d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

The Sixers get George Hill, Ignas Brazdeikis from the Knicks in the three-team trade. OKC gets Bradley and two second round picks from the Sixers along with Austin Rivers from the Knicks. The Knicks get Terrance Ferguson,Vincent Poirier and a 2021 second-round pick from Sixers.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) March 25, 2021