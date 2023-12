Toujours gêné par son dos, Ben Simmons a reçu un nouveau traitement pour faciliter sa guérison. Les Nets ont annoncé que leur meneur manquera deux semaines supplémentaires.

Ce n’est malheureusement pas nouveau mais Ben Simmons en a toujours autant plein le dos. Gêné par des douleurs dorsales depuis de longs mois, Benny était censé être de retour à 100% de ses capacités à la reprise en octobre. Néanmoins, les vieux démons n’ont pas tardé à réapparaitre pour l’Australien. Après un début de saison encourageant où il tournait à 6,5 points, 10,8 rebonds et 6,7 passes, Simmons a vite rejoint l’infirmerie.

Seulement six matchs disputés et plus aucun joué depuis le 6 novembre et une rencontre face aux Bucks. Depuis, Ben Simmons reste à l’infirmerie avec un dos qui continue de grincer. Shams Charania de The Athletic a annoncé que le joueur avait reçu une infiltration épidurale pour faciliter la guérison de son dos.

Nets say Ben Simmons received an epidural injection to aid in recovery from lower back and will be re-evaluated in two weeks. Simmons has been out since Nov. 6.

Toujours selon l’insider, le joueur devrait rester deux semaines de plus à l’écart des parquets. Interrogé par ESPN concernant l’état de son joueur, Jacque Vaughn a expliqué que Ben Simmons s’entrainait à part du groupe et ne pouvait faire que des exercices de base pour ne pas heurter davantage son dos. Le coach des Nets espère recevoir des nouvelles positives dans deux semaines.

