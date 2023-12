Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un souvenir heureux pour les fans des Spurs !

Dans l’histoire de la NBA il y eût des Finales serrées, voire tout juste équilibrées. Puis il y eût celles de 2014. Certes, une victoire du Heat lors du Game 2 mais pour le reste, quatre victoires des Spurs sur un écart moyen de… 18 points. Une démo. La raison de ce déséquilibre ? 1) Le sentiment de vengeance des Texans, un an après avoir connu un vrai cauchemar face à ce même Heat, déjà en Finales et 2) la quintessence du basketball offerte en ce mois de juin 2014 par les hommes de Gregg Popovich. La foire à l’extra-passe, du basket tout simplement parfait, l’un des plus beaux que la NBA ait connu.

Les Spurs champions NBA.

Kawhi Leonard MVP à 22 ans.

Les larmes de Duncan et Popovich.

Une saison fan-tas-tique. pic.twitter.com/KN3VFCN7YW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2014

Kawhi Leonard sera élu MVP de ces Finales mais au moins quatre autres auraient pu l’être, Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker allaient chercher là leur dernier titre, dans une symphonie collective ahurissante. un très grand moment de basket, vraiment.