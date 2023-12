Le 30-0 des Mavericks face au Thunder, action par action

Quatrième quart-temps, 10 minutes et 30 secondes à jouer. Le Thunder mène 111-87 face à Dallas, Luka Doncic est un peu seul, et voilà un match qui va se terminer tranquillement, sans encombres comme dirait l’autre.

Oui mais non.

Oui mais non, car en l’espace de 11 minutes de temps effectif, les Mavs vont alors passer un invraisemblable… 30-0 à OKC. Incroyable mais vrai, visez plutôt.

Kenrich Williams vient de marquer à 3-points, s’il avait su il aurait célébré plus que ça. 111-87

AJ Lawson score du parking, 111-90

Marcher de Kenrich Williams.

Seth Curry à 3-points dans le corner, 111-93

Temps-mort OKC.

Balle perdue de Luguentz Dort.

Luka Doncic tricote et envoie Dereck Lively III au alley-oop, 111-95

Luka Doncic pique la balle à Chet Holmgren et sanctionne à 3-points dans la foulée, 111-98

Temps-mort OKC.

Shoot raté de Cason Wallace.

Shoot raté de Luguentz Dort.

Pick and roll Doncic / Lively, 111-100

Shoot raté de Luguentz Dort.

Luka Doncic passe dans le dos pour Seth Curry, bang bang, 111-103

Faute offensive de Luguentz Dort.

Luka Doncic sert Seth Curry à 3-points, bang bang, 111-106

Luguentz Dort contré, guette la disasterclass de Lulu.

Luka Doncic sert Derrick Jones Jr. à 3-points, BANG, 111-109

Shoot raté de Cason Wallace.

Alley-oop entre Luka Doncic et Dereck Lively III, 111-111

Temps-mort Thunder

Jalen Williams contré par AJ Lawson

Luka Doncic en force sur sa main droite, 111-113

Shoot raté de Luguentz Dort

Claquette tranquille de Derrick Jones, 111-115

Interception de Doncic dans les mains de Chet Holmgren et deux points en contre-attaque, 111-117

Temps-mort Thunder, la salle texane est en FUSION, on est dans un monde parallèle. La suite ? Jalen Williams et Isaiah Joe arrêteront enfin l’hémorragie, Chet Holmgren rentre deux tirs et défend fort, Luka est crevé et Shai Gilgeous-Alexander passe une tête. Victoire 126-120 du Thunder, mais dans les faits, c’est bel et bien des Mavs dont on se rappellera le plus pour cette soirée-là… In-cro-yable.