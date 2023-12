La nuit dernière la Conférence Ouest nous offrait un sacré choc entre les Nuggets et les Kings, deux franchises au sommet de l’Ouest ou pas loin, deux équipes pleines d’ambitions et qui envoient du vrai bon jeu depuis un bail. Le héros de la nuit ? Nikola Jokic De’Aaron Fox !

Une fois n’est pas coutume, le 36/13/14 de Nikola Jokic ne passera pas au premier plan ce matin. La raison de ce “snub” ? Le superbe match des Kings, qui ont vaincu cette nuit les Nuggets à la force des rebonds de Domantas Sabonis, des shoots de kamikaze de Malik Monk et des passes décisives de De’Aaron Fox, qui a profité de la win de la nuit pour faire péter – justement – son record à la passe avec 16 caviars pour les copains, en plus de ses 26 points et 3 steals. Avec cette victoire les Kings confortent leur place dans le Top 4 à l’Ouest et s’offrent aussi un succès référence dans sa construction, malgré une frayeur en fin de match, et avec en bonus track le bazar des fans dans la salle, ambiance que l’on retrouve quasiment nulle part ailleurs en NBA.

De’Aaron Fox ? Un dossier qui va peut-être gentiment grimper dans les classements MVP s’il commence à se prendre pour John Stockton en plus d’être le joueur que John Wall a toujours rêvé d’être. Vrai leader, scoreur, clutch, athlétique et capable de se muer en caviardeur en chef, que demande le peuple de Sacto si ce n’est toujours plus de faisceaux violets !