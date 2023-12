S’il n’a pas réussi à s’installer dans la rotation du Oklahoma City Thunder en ce début de saison, Ousmane Dieng brille lors de ses apparitions en G League. Hier soir, le Français a inscrit 24 points et capté 11 rebonds contre les Birmingham Squadron.

Ousmane Dieng a disputé hier soir son troisième match de la saison avec le Oklahoma City Blue, franchise G League affiliée au Thunder. Le Français a montré, contre Birmingham, qu’il était plus qu’à l’aise dans la Ligue de développement en réalisant sa meilleure performance en 2023-24. 24 points à 11-19 au tir, 11 rebonds, 3 passes décisives et la win … un bon dimanche au travail.

Ousmane Dieng had a really good game for the Blue this afternoon pic.twitter.com/fO4SanFmaI

Plus généralement, le tricolore tourne à 16 points et 7,7 rebonds de moyenne lors des matchs qu’il dispute avec le Blue cette saison. À ce niveau de compétition, Dieng parvient à trouver sa place et à prouver sa valeur. Désormais, la prochaine étape, c’est de faire la même chose dans la Grande Ligue.

Mark Daigneault lui faisait pourtant confiance en début de saison. Le onzième choix de la Draft 2022 était souvent le premier à sortir du banc du Thunder lors des premiers matchs, mais au fur et à mesure des rencontres, il a perdu des minutes et puis sa place. Ousmane Dieng joue moins que lors de sa saison Rookie, marque moins de points aussi, capte moins de rebonds et a des moins bons pourcentages au tir.

Il faudra absolument changer cette dynamique pour réintégrer la rotation du Thunder puisque de surcroît, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander cartonnent cette saison et jouent les premiers rôles de la Conférence Ouest. La reconstruction avance très vite dans l’Oklahoma et Dieng doit monter dans le train avant qu’il ne soit déjà passé.

Il en est conscient puisqu’il a déclaré au micro de Rémi Reverchon que Oklahoma était “l’endroit où il faudra être dans les prochaines années“. Or s’il souhaite faire partie du projet, réaliser des performances comme celle-là en G League est un excellent début.

Source texte : Site de la G-League