Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Un peu de repos pour Victor Wembanyama et, surtout, Rudy Gobert qui crève l’acran.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un gros match face aux Hawks, perdu face à un énorme Trae Young, une hanche qui grince un peu et donc ce premier match raté contre les Pels, on va dire que c’était nécessaire. Il continue de dominer individuellement mais les résultats et le jeu des Spurs ne l’aident guère, alors Chet Holmgren lui mène la vie dure dans la course au ROY. Objectif accélération avant les fêtes ?

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19,3 points à 43,7% au tir dont 27,1% du parking et 82,9% aux lancers, 9,7 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 2,7 contres en 30 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Un match phénoménal défensivement face au Thunder. Rudy a dégouté Chet Holmgren et les autres intérieurs d’OKC, confirmant son énorme début de saison avec les Wolves. Individuellement et collectivement, puisque si Rudy domine dans la raquette, les Wolves caracolent en tête de la Conférence Ouest. Tout va bien !

Wolves vs Thunder : 17 points à 6/10 au tir et 5/6 aux lancers, 16 rebonds, 1 steal et 4 contres en 36 minutes

Wolves vs Jazz : 15 points à 6/11 au tir et 3/4 aux lancers, 13 rebonds et 3 contres en 37 minutes

Wolves @ Hornets : 26 points à 10/12 au tir et 6/9 aux lancers, 12 rebonds et 3 contres en 39 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,6 points à 58,3% au tir et 61,1% aux lancers, 11,6 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 2,3 contres en 32,4 minutes

RUDY. 🔒🔒🔒

😤 pic.twitter.com/yQPXizgllS

— NBA France (@NBAFRANCE) November 29, 2023

Rudy 🦖

17 POINTS

16 REBONDS

1 INT

4 CONTRES#NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/E1uYKrKmYZ

— NBA France (@NBAFRANCE) November 29, 2023

GET HOT THEN, BIG FELLA. 👀 pic.twitter.com/pGorYEaZtI

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 2, 2023

Rudy Gobert en mode XXL 😤

26 POINTS

12 REBONDS

3 CONTRES

10-12 FG

Victoire des @Timberwolves ! pic.twitter.com/pyeTSNFygw

— NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Épaule réparée pour Killian, qui a retrouvé le cinq de départ avec un gros match au Madison notamment, mais qui n’a malheureusement toujours pas retrouvé le chemin de la victoire avec les Pistons. Lier l’utile à l’agréable, ce serait pas mal non ?

Pistons vs Wizards : 0 point à 0/1 au tir, 4 rebonds, 3 passes et 3 contres en 16 minutes

Pistons vs Lakers : 7 points à 3/9 au tir dont 0/3 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 8 passes et 2 steals en 22 minutes

Pistons @ Knicks : 23 points à 10/13 au tir dont 2/3 du parking et 1/4 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Pistons vs Cavs : 13 points à 6/11 au tir dont 1/1 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 33 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9,3 points à 42% au tir dont 30,8% du parking et 69% aux lancers, 2,7 rebonds, 4,4 passes, 1,2 steal et 0,7 contre en 26,5 minutes

Killian Hayes!

Got back & got UP 🚫

Wizards-Pistons | Live on the NBA App

📲 https://t.co/YJ5vualYdD pic.twitter.com/hS9TZxEzhU

— NBA (@NBA) November 28, 2023

Killian. 🇫🇷

7 points

8 passes

2 int. pic.twitter.com/ioJCbtfNKA

— NBA France (@NBAFRANCE) November 30, 2023

Killian Hayes. 🇫🇷

vs.⎜Cavs

13 PTS / 6 REB / 3 AST / 2 STL / 1 BLK pic.twitter.com/xRIyzfQkJt

— NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2023

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal est l’une des seules choses normales qu’il se passe à Washington. Peu importe les dingueries de Jordan Poole ou de Wes Unseld Jr., Bilal fait son taf en sortie de banc, il défend dur, met ses tirs et attaque le cercle, avec sérieux. Ça va finir par payer, ça paye d’ailleurs déjà un peu.

Wizards @ Pistons : 5 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre en 28 minutes

Wizards @ Magic : 7 points à 2/5 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers et 5 rebonds en 25 minutes

Wizards @ Magic : 12 points à 6/7 au tir, 5 rebonds et 3 steals en 32 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,2 points à 51,9% au tir dont 43,5% du parking et 66,7% aux lancers, 3,8 rebonds, 1,1 passe, 1,1 steal et 0,7 contre en 26,3 minutes

Bilal. pic.twitter.com/9tSjpssIMR

— NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2023

Bilal. #0

7 PTS / 5 REB #ForTheDistrict pic.twitter.com/2nEauUW4Hm

— NBA France (@NBAFRANCE) November 30, 2023

Bilal 🇫🇷

12 POINTS

5 REB / 3 STL

6-7 FG pic.twitter.com/oZ9wT4tK5a

— NBA France (@NBAFRANCE) December 2, 2023

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Démo collective des Sixers face aux Lakers et Nico n’y est pas pour rien, ça c’était pour bien commencer la semaine. Par la suite un peu plus discret, mais Nic fait ses bails tranquillement dans une équipe qui avance avec ses certitudes et qui n’a jamais été aussi heureuse de le compter dans ses rangs.

Sixers vs Lakers : 10 points à 4/7 au tir dont 2/3 du parking, 7 rebonds, 4 passes et 3 steals en 29 minutes

Sixers @ Pelicans : 3 points à 1/1 du parking et 1 rebond en 14 minutes

Sixers @ Celtics : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 6,9 points à 60% au tir dont 56,3% du parking et 75% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,7 contre en 25,4 minutes

NICOOO. 🇫🇷

10 POINTS

7 REBONDS

4 PASSES

3 STEALS

4-7 FG

2-3 3PM

+30 @Sixers x @nicolas88batum pic.twitter.com/74qVzTVOqh

— NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2023

pic.twitter.com/e6qUkVqIpS

— NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2023

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Sorti de la rotation du Thunder mais s’est rassuré hier soir en G League. Si ça l’a rassuré tant mieux, parce que nous… pas spécialement.

Thunder @ Wolves : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 2 minutes

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder @ Mavs : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3 points à 35,1% au tir dont 26,9% du parking et 75% aux lancers, 1,8 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 10,2 minutes

En G League :

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16 points à 37,5% au tir dont 30,4% du parking et 80% aux lancers, 7,7 rebonds, 2,7 passes, 2 steals et 1,3 contre en 32,4 minutes

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Disparait peu à peu du roster NBA, et n’a pas été aperçu non plus en G League. Peut-être est-il chez le dentiste, Théo Malodents.

Hornets @ Knicks : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 2 passes en 5 minutes

Hornets @ Nets : DNP

Hornets vs Wolves : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Quelqu’un a des nouvelles ?

Thunder @ Wolves : DNP

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder @ Mavs : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 50% au tir, 66,7% du parking et 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 0,2 passe et 1 contre en 10,8 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Des débuts tonitruants en G League, une utilisation de Toni Truand en NBA.

Clippers vs Nuggets : DNP

Clippers @ Kings : DNP

Clippers @ Warriors : 2 points à 2/2 aux lancers en 30 secondes

Clippers vs Warriors : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,1 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Santa Cruz Warriors : 28 points à 12/16 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 10 rebonds, 3 steals et 3 contres en 32 minutes

Ontario Clippers vs Salt Lake City Stars : 4 points à 1/4 au tir et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 4 contres en 33 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16 points à 55% au tir dont 0% du parking et 85,7% aux lancers, 7,5 rebonds, 1 passe, 2 steals et 3,5 contres en 32,5 minutes

💥 FINAL SCORE THREAD 💥

Moussa Diabate showed up and showed out today for the @OntClippers as they picked up an impressive win against Santa Cruz.

🙌 Moon: 20 PTS, 7 AST, 3 STL

🙌 Hauser: 16 PTS, 6 REB pic.twitter.com/cZXN5Ea0dT

— NBA G League (@nbagleague) November 27, 2023

Moussa cette nuit 🔥

28 POINTS

10 REBONDS

3 BLK @MoussaDiabate_ x @nbagleague pic.twitter.com/TohS3ol8At

— NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2023

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Le double R continue de faire ses gammes en G League, en attendant le début du tanking officiel des Blazers. Rendez-vous en janvier ?

Blazers @ Pacers : DNP

Blazers @ Cavs : DNP

Blazers @ Jazz : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,7 point à 8,3% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,3 passe et 0,3 steal en 4,8 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Santa Cruz Warriors : 9 points à 3/9 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 29 minutes

Rip City Remix @ Santa Cruz Warriors : 16 points à 7/15 au tir dont 2/5 du parking, 6 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 14,1 points à 43,6% au tir dont 42,5% du parking et 70,6% aux lancers, 6,4 rebonds, 2,1 passes et 1,1 steal et 0,3 contre en 32,5 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Il faut sauver le soldat Fournier, on est à deux doigts d’ouvrir une cagnotte Leetchi pour racheter son contrat.

Knicks vs Hornets : DNP

Knicks vs Pistons : DNP

Knicks @ Raptors : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Le meneur de jeu ne devrait plus trop tarder à retrouver les terrains, c’est notre petit doigt qui nous l’a dit.

Hornets @ Knicks : DNP

Hornets @ Nets : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Probablement en train de jouer à 2K avec Olivier Sarr.

Spurs vs Hawks : DNP

Spurs @ Pelicans : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : en attente de téléchargement

En G League :

Austin Spurs @ Memphis Hustle : DNP

Austin Spurs vs Birmingham Squadron : DNP

Austin Spurs @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11 points à 48,9% au tir dont 36,4% du parking et 70% aux lancers, 5,8 rebonds, 3,7 passes, 0,8 steal et 1,7 contre en 27 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Le MC français du Michigan fait partie des cadres du Cruise de Motor City, et c’est déjà pas trop mal.

Pistons vs Wizards : DNP

Pistons vs Lakers : DNP

Pistons @ Knicks : DNP

Pistons vs Cavs : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Sioux Falls Skyforce : 11 points à 4/6 au tir dont 3/4 du parking en 25 minutes

Motor City Cruise vs Wisconsin Herd : 16 points à 5/10 au tir dont 4/6 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 1 steal en 30 minutes

Motor City Cruise vs Wisconsin Herd : 8 points à 2/7 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 14,3 points à 50,8% au tir dont 47,7% du parking et 75% aux lancers, 3,4 rebonds, 3,1 passes, 1,1 steal et 0,3 contre en 29,3 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Rio Grande Valley Vipers : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 11 minutes

Texas Legends vs Memphis Hustle : 6 points à 2/2 au tir et 2/2 aux lancers et 4 rebonds en 12 minutes

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 2 points à 54,5% au tir et 666,7% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,3 passe, 0,1 steal et 0,5 contre en 10,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Raptors 905 : DNP

Capital City vs Maine Celtics : DNP

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : ce serait lui faire offense de les détailler