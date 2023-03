On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy est invaincu et on peut dire que Vavane aussi mais pas Nico Batum, Ousmane Dieng a rejoué avec le Thunder, et Sidy Cissoko et les Frenchies du OKC Blue cartonnent en G League.

# RUDY GOBERT

Les Wolves vont beaucoup mieux et fort bizarrement… Rudy Gobert aussi. Certes la Gobe n’en plante pas 30 comme le Naze (c’est son prénom), mais niveau protection de cercle c’est quand même autre chose que “2023 Kenneth Faried”. On préchauffe tranquillement avant les Playoffs et avant un éventuel retour de Karl-Anthony Towns, et c’est exactement pour ça que Rudy est à Minneapolis. Rendez-vous dans un mois pour la première vraie explication.

Wolves @ Warriors : DNP

Wolves @ Clippers : 16 points à 7/11 au tir et 2/6 aux lancers, 7 rebonds et 2 contres en 29 minutes

Wolves @ Lakers : 22 points à 8/12 au tir et 6/10 aux lancers, 14 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

Wolves @ Kings : 13 points à 5/9 au tir et 3/4 aux lancers, 14 rebonds et 2 contres en 31 minutes

# EVAN FOURNIER

Aucune trace de Vavane cette semaine sur les parquets, les Knicks vont trop bien et Tom Thibodeau ne veut pas toucher à sa rotation. A noter que quand les Knicks allaient mal Tom Thibodeau ne voulait pas non plus toucher à sa rotation. Car depuis 20 ans Tim Thibodeau ne touche pas à ses rotations.

Knicks vs Celtics : DNP

Knicks vs Nets : DNP

Knicks @ Heat : DNP

# NICOLAS BATUM

Cinq défaites de suite pour les Clippers c’est moche, d’autant plus après une tarde deadline qui avait propulsé la franchise californienne parmi les grandes gagnantes de février (Russell Westbrook, Eric Gordon, Mason Plumlee et Bones Hyland). Nico Batum n’est évidemment pas le responsable, pas plus qu’un autre en tout cas, mais il va très vite falloir relancer la machine pour arriver lancé en Playoffs. On parle d’une équipe qui joue le titre, pas le play-in, merci.

Clippers @ Nuggets : 12 points à 4/8 au tir dont 3/7 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 21 minutes

Clippers vs Wolves : 3 points à 1/1 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 3 steals en 20 minutes

Clippers @ Warriors : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebond et 1 contre en 25 minutes

Clippers @ Kings : 11 points à 4/6 au tir dont 3/5 du parking, 4 rebonds et 1 steal en 37 minutes

# FRANK NTILIKINA

La Coupe du Monde se rapproche et au rythme actuel le meneur français a quand même peu de chances de faire le cut. Parce que jouer trois minutes par semaine n’est pas idéal pour rester en condition.

Mavericks vs Lakers : 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 12 minutes

Mavericks vs Pacers : DNP

Mavericks vs Sixers : DNP

# KILLIAN HAYES

En parlant de Coupe du Monde, Kiki a fait part de ses envies d’EDF et pourrait connaitre en août ses premières sélections avec les A. En attendant ? Disons qu’il continue à alterner le froid et le tiède avec Detroit, loin du déclic entrevu en début de saison. Allez Kiki, tout le monde s’en cogne des Pistons, on veut juste te voir te prendre pour James Harden jusqu’en avril.

Pistons @ Hornets : 12 points à 4/13 au tir dont 0/2 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 10 passes, 4 steals et 2 contres en 35 minutes

Pistons vs Bulls : 11 points à 5/9 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, 7 passes et 3 steals en 24 minutes

Pistons @ Cavs : 5 points à 2/7 au tir dont 0/1 du parking et 1/3 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 steal en 18 minutes

# OUSMANE DIENG

Il était revenu à la compétition il y a un petit mois, et il a réapparu avec le groupe des grands avant-hier face au Jazz. S’il cartonne avec ses temmates Mokoka et Sarr avec le Blue en G League, c’est évidemment moins la fête en NBA mais son match de vendredi a de quoi rassurer sur son envie. Vers une fin de saison avec plus de responsabilités ? On a eu Mark Daigneault hier au téléphone, vous n’êtes pas prêts.

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder vs Jazz : 9 points à 4/8 au tir dont 0/3 du parking et 1/2 aux lancers

# OLIVIER SARR

En parlant de fin de saison, on attend toujours que le grand Olive soit appelé avec le Thunder pour salir le mois de mars comme il le fait à l’étage inférieur, et on sait de source sûre qu’il en a les moyens.

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Lakers : DNP

Thunder vs Jazz : DNP

# THEO MALEDON

Voir à “Frank Ntilikina”, au détail près que Théo tripote au moins un peu la balle en G League.

Hornets vs Pistons : DNP

Hornets vs Suns : DNP

Hornets vs Magic : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

A deux doigts de devenir le GOAT de G League en début de saison, Moussa Diabaté est devenu beaucoup plus discret depuis. la raison ? Il passe sa vie dans les avions entre les Clippers de Los Angeles et les Clippers d’Ontario, du coup il est toujours en retard pour les matchs. C’est notre analyse.

Clippers @ Nuggets : une poignée de secondes sur le parquet

Clippers vs Wolves : DNP

Clippers @ Warriors : DNP

Clippers @ Kings : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Capital City Go-Go : DNP

Delaware Blue Coats @ Westchester Knicks : DNP

Delaware Blue Coats @ Westchester Knicks : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ College Park Skyhawks : 17 points à 6/13 au tir dont 1/5 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds et 6 passes en 34 minutes

Greensboro Swarm @ College Park Skyhawks : 24 points à 9/16 au tir dont 2/5 du parking et 4/5 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes et 1 steal en ? minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Motor City Cruise : 18 points à 8/10 au tir dont 2/4 du parking, 6 rebonds et 6 passes en ? minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs College Park Skyhawks : 7 points à 2/9 dont 2/6 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes et 1 contre en 36 minutes

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 18 points à 7/17 au tir dont 4/9 du parking et 0/2 aux lancers, 8 rebonds et 3 passes en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs College Park Skyhawks : 23 points à 9/17 au tir dont 3/8 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 3 steals en 31 minutes

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 15 points à 6/13 au tir dont 1/4 du parking et 2/3 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 15 points à 6/9 au tir dont 3/4 du parking et 0/1 au lancer, 5 rebonds et 2 passes en 32 minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs College Park Skyhawks : 17 points à 8/13 au tir dont 1/3 du parking et 0/1 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 15 points à 6/13 dont 1/3 du parking et 2/3 aux lancers, 17 rebonds et 5 contres en 35 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 22 points à 9/11 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes, 1 steal et 3 contres en 31 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Iowa Wolves : 22 points à 8/17 au tir dont 4/7 du parking et 2/2 au lancer, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en ? minutes

G League Ignite vs Iowa Wolves : 22 points à 7/11 au tir dont 4/7 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 5 steals et 1 contre en 32 minutes

G League vs Capital City Go-Go : 20 points à 8/13 au tir dont 0/3 du parking et 4/5 aux lancers, 1 rebond, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 32 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ Mexico City Capitanes : DNP

Ontario Clippers @ Mexico City Capitanes : DNP

Quelques vidéos tricolores

🇫🇷 Killian. 12 POINTS

4 REBONDS

10 PASSES

4 STL / 2 BLK Les #Pistons s’inclinent à Charlotte pic.twitter.com/QXI88BWYcl — NBA France (@NBAFRANCE) February 28, 2023

Frenchie Time 🇫🇷 Rudy Gobert : 16 PTS, 7 REB, 2 BLK, 29 min

Nico Batum : 3 PTS, 3 REB, 1 AST, 3 STL, 20 min Victoire des Timberwolves 108-101 pic.twitter.com/FMtVPFuIFo — NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2023

🇫🇷 K.H. #7 11 points

2 rebonds

7 passes

3 interceptions Les #Pistons s’inclinent 117-115 face aux Bulls pic.twitter.com/m0kBb43nee — NBA France (@NBAFRANCE) March 2, 2023

RUDY. 😤 24ème double-double de la saison. 22 PTS / 14 REB / 3 AST / 2 BLK / 1 STL Victoire des @Timberwolves à L.A. #RaisedByWolves pic.twitter.com/wW9YAgfPdG — NBA France (@NBAFRANCE) March 4, 2023