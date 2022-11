On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Montagnes russes pour Killian Hayes, trois lettres qui dérangent pour Evan Fournier, Rudy Gobert toujours dominant et Théo Maledon qui prend la chance là où elle se trouve.

# RUDY GOBERT

Tout allait pour le mieux pour les Wolves avec quelque chose comme quatre victoires de suite, puis Rudy et ses copains loups se sont inclinés contre la terrible armada des Hornets. Notre pivot français n’a pour sa part pas grand chose à se reprocher sur la période, on peut simplement noter qu’Anthony Davis revient lui souffler fort dans la nuque au classement des meilleurs rebondeurs de la Ligue.

Wolves vs Heat : 4 points à 4/4 aux lancers, 9 rebonds, 1 steal et 2 contres en 31 minutes

Wolves @ Pacers : 21 points à 9/11 au tir et 3/4 aux lancers, 16 rebonds et 2 passes en 32 minutes

Wolves @ Hornets : 17 points à 6/10 au tir et 5/5 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

# EVAN FOURNIER

Someone please call 911.

Knicks @ Suns : DNP

Knicks @ Thunder : DNP

Knicks vs Blazers : DNP

# NICOLAS BATUM

Deux petits matchs cette semaine pour Old Nic, et des Clippers qui doivent composer avec la santé fragile de leur duo de stars. L’expérience du Français et de quelques autres (Reggie Jackson, Marcus Morris…) permet pour l’instant aux Californiens de tenir, mais tant qu’à faire autant filer la moitié de la paye de Kawhi à Nico, z’en pensez quoi ?

Clippers vs Jazz : 7 points à 3/5 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 4 passes et 3 steals en 25 minutes

Clippers vs Nuggets : 0 point à 0/3 du parking, 3 rebonds et 2 contres en 24 minutes

# FRANK NTILIKINA

Incroyable production statistique, digne de celle de Lucas Hernandez au Qatar.

Mavericks vs Nuggets : DNP

Mavericks @ Celtics : 2 rebonds en 2 minutes

Mavs @ Raptors : DNP

# KILLIAN HAYES

Grosse inquiétude mercredi quand Kiki n’est pas revenu des vestiaires à cause d’une gêne à la cheville, mais deux jours plus tard du côté de Phoenix… ça allait beaucoup mieux. Encore énormément de disparités dans les performances mais la confiance semble revenue (18 tirs vendredi !). A voir lorsque Cade Cunningham sera de retour avec un très probable retour sur le banc, mais aujourd’hui toujours pas de Cade alors on prend ce qu’on nous donne.

Pistons @ Nuggets : 9 points à 3/9 au tir dont 1/5 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 9 passes en 28 minutes

Pistons @ Jazz : 2 points à 1/5 au tir, 3 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Pistons @ Suns : 17 points à 7/18 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 9 passes et 3 steals en 38 minutes

# OUSMANE DIENG

Le Français a réapparu dans le roster NBA hier soir à Houston, mais difficile de retrouver le rythme après avoir fréquenté « la B » et affronté Nate Pierre-Louis et Sylvain Jeanpierre pendant deux semaines en G League. On veut le voir plus mais le vivier du Thunder est profond, à lui de faire ses preuves mais si rien ne presse.

Thunder vs Knicks : DNP

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Rockets : 0 point à 0/4 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 21 minutes

# THEO MALEDON

Toujours aucune logique dans la saison de Théo Maledon, qui enchaine les matchs sur le banc, les matchs sans saveur et les grosses perfs. Quand Théo est dedans, par contre, on se demande dans quel monde il est possible qu’il ne joue pas 15 minutes minimum TOUS les soirs, surtout dans une franchise dont les résultats importent peu cette saison. C’est comment déjà qu’on transforme un two-way contract en CDD ?

Hornets @ Wizards : DNP

Hornets vs Sixers : 4 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking, 3 passes et 2 steals en 16 minutes

Hornets vs Wolves : 14 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Moussa fait du SALE en G League, mais au vu du niveau proposé (intensité défensive notamment), on se dit parfois que même notre tata pourrait en faire de même. Assez incompréhensible de ne pas le voir avec le groupe de Tyronn Lue, mais quelque chose nous dit que ça pourrait ne plus tarder.

Clippers vs Jazz : DNP

Clippers vs Nuggets : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Maine Celtics : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking et 0/1 aux lancers et 3 rebonds en 14 minutes

Delaware Blue Coats vs Greensboro Swarm : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 11 minutes

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Capital City Go-Go : DNP

Greensboro Swarm @ Delaware Blue Coats : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Texas Legends : 17 points à 8/11 au tir dont 1/2 du parking, 7 rebonds, 10 passes et 2 steals en 34 minutes

Lakeland Magic @ Texas Legends : 11 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 29 minutes

Lakeland Magic vs Mexico City Capitanes : 9 points à 4/8 au tir dont 0/3 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes et 2 steals en 34 minutes

Lakeland Magic vs Mexico City Capitanes : 22 points à 10/12 au tir dont 2/2 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 2 steals en 35 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 16 points à 5/16 au tir dont 1/6 du parking et 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 29 minutes

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : DNP

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 11 points à 4/9 au tir dont 3/6 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 16 points à 6/14 au tir dont 1/4 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Oklahoma City Blue vs South Bay Lakers : 15 points à 6/10 au tir dont 2/3 du parking et 1/1 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 9 points à 3/11 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers et 8 rebonds en 25 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Ontario Clippers : 11 points à 5/10 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 27 minutes

G League Ignite @ Ontario Clippers : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 contres en 30 minutes

G League Ignite @ Santa Cruz Warriors : 8 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 19 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs G League Ignite : 21 points à 9/14 au tir et 3/5 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres en 29 minutes

Ontario Clippers vs G League Ignite : 20 points à 8/11 au tir et 4/4 aux lancers, 14 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Quelques vidéos tricolores

Frenchie Time. 🇫🇷 Nicolas Batum : 7 PTS⎜5 REB⎜4 AST⎜3 STL

Rudy Gobert : 4 PTS⎜9 REB⎜1 STL⎜2 BLK Les @LAClippers et les @Timberwolves l’emportent pic.twitter.com/Aprfr0WEhV — NBA France (@NBAFRANCE) November 22, 2022

Frenchie Time 🇫🇷 Théo Maledon : 14 PTS⎜7 REB⎜3 AST⎜1 STL

Rudy Gobert : 17 PTS⎜17 REB⎜1 AST⎜2 STL⎜2 BLK Victoire des Hornets 110-108 pic.twitter.com/3fzC9czzXp — NBA France (@NBAFRANCE) November 26, 2022