Étonnants Top 4 à l’Est après un début de saison surprenant (11-7), les Pacers nous mettent ainsi au défi chaque matin de jouer avec le champ lexical de la surprise en essayant de ne pas nous répéter. Dans douze jours on en reparle ? Pourquoi pas, car dans douze jours les hommes de Rick Carlisle en auront fini d’une série de sept matchs à l’extérieur, teste grandeur nature pour savoir de quoi cette équipe est faite.

Myles Turner est resté et il tabasse environ la moitié des équipes qu’il rencontre. Chris Duarte s’est blessé mais Bennedict Mathurin l’a très largement supplanté dans le cœur des fans et sur les feuilles de stats. Tyrese Haliburton est fidèle à ce à quoi on s’attendait et tourne en 20/11. Buddy Hield plante ses quatre tirs du parking par match et les baby role players (Jalen Smith, Aaron Nesmith, Isaiah Jackson, Andrew Nembhard…) sont au rendez-vous.

Mélangez le tout et voilà des Pacers qui ont gagné 11 de leurs 18 matchs, le plus souvent grâce à d’incroyables sorties offensives, des Pacers assez loin donc de la place qu’on leur promettait en début de saison : dans les limbes de la Ligue en compagnie des pêcheurs de Wembanyama.

Est-ce que tout cela signifie que nous sommes en présence de contenders d’un nouveau genre ? Peut-être bien, probablement que non, et si on se laissait aller à quelques pronostics on dirait que cette équipe devrait tranquillement rentrer dans le rang au cœur de l’hiver, mais au 27 novembre les coéquipiers de Thérèse elle est bretonne sont quatrièmes à l’Est et ça c’est un fait.

Et le 8 décembre ça dira quoi ?

Onze jours, sept matchs. Sept matchs, dont… huit à l’extérieur, on peut effectivement dire que le roadtrip aura valeur de test. Les Clippers, les Lakers et les Kings pour un bouillant brelan californien, le Jazz et les Blazers un peu plus au nord, retour plus au sud avec les Warriors au menu et on termine avec les Wolves, dont les crocs commencent à être bien acérés. Sept matchs, sept déplacements, pas contre Villefranche ou Mâcon si on peut se permettre, et une équipe qu’il faudra commencer à « vraiment » considérer si le bilan du roadtrip dépasse les 50%.

Sept matchs qui pourraient également dessiner quelques contours de la suite des évènements pour Indiana. Un nom qui revient évidemment sur toutes les lèvres, celui d’une jeune Français qui joue du côté de Levallois, un nom qui revient à poser la même question, toujours, pour environ un tiers des franchises de la Ligue : peut-on se permettre de gagner trop de matchs cette saison, peut-on se permettre de ne pas jouer la carte Wembanyama à fond ?

Premières réponses donc dans une grosse dizaine de jours. D’ici là on parlera peut-être de Tyrese Haliburton comme d’un Top 10 MVP, on dira peut-être de Mathurin qu’il a dépassé Paolo Banchero dans la course au ROY. Ou bien les Pacers seront de retour dans le ventre mou, à « leur » place, prêt à en découdre pour une guerre originale mais qui en vaut probablement la peine.