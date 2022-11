Comme l’impression de se répéter. Markelle Fultz blessé, Markelle Fultz de retour, Markelle Fultz encore blessé, Markelle Fultz de retour on espère que tout ira bien, Markelle Fultz et caetera. Ce soir ? Markelle Fultz est de retour, et on espère que tout ira bien.

Là aussi on ne le répétera jamais assez : Markelle Fultz est un n°1 de Draft et ça ne date pas du siècle dernier. Malheureusement le corps du pauvre Markelle ne semble pas décidé à assumer ce statut de first pick, et après une nouvelle période sur la touche c’est donc à un énième retour auquel on aura droit ce soir, peut-être, face aux Sixers, comme un symbole donc, face à la franchise qui l’a drafté et qui s’en mord aujourd’hui les doigts même si le pauvre n’y est pas pour grand chose.

Après les ligaments croisés le gros orteil, on ne sait même plus quel os n’a pas été touché depuis cinq ans, mais caramba on y retourne, ce soir c’est un Magic encore plus kiffant qui pourrait affronter Philly puisque Markelle Fultz, Bol Bol et Paolo Banchero, autre first pick, pourraient fouler ensemble le même parquet. On rajoute un Jalen Suggs pas loin, on pense très fort à Jonathan Isaac, autre crack qui craque trop souvent, et voilà qui commence à être terriblement sexy on ne va pas se mentir.

11,9 points et 5,2 passes depuis son arrivée en Floride, pas la folie non plus mais les quelques bribes aperçues entre les trop nombreuses blessures nous ont autant laissé sur notre faim qu’elles ont excité nos papilles.

Le rendez-vous est pris, c’est ce soir à minuit, et nul doute que si Markelle est en short quelques souvenirs vont rejaillir. Des souvenirs mais aussi des regrets, déjà, alors vite, ne perdons pas de temps, n’en perdons pas plus que nous en avons déjà perdu.