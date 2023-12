In-Season Tournament : place aux quarts de finale !

Après une nuit de repos pour toutes les franchises, la NBA fait son retour dès ce soir pour les quarts de finale du In-Season Tournament. Quelles équipes iront se disputer le titre du côté de Vegas ?

Cette fois, c’est la bonne. Finis les matchs de poule, finis les calculs et les différences de points pour décider qui finira où. On entre dans le vif du sujet, ça sera à la vie à la mort pour les 8 dernières équipes en lice pour le In-Season Tournament (ou NBA Cup si vous préférez).

8 équipes, un seul trophée et pour se départager des matchs à élimination directe façon March Madness. Pas le droit à une seconde chance comme en Playoffs, seulement 48 minutes pour gagner un ticket pour le prochain tour ou rentrer à la maison. Cerise sur le gâteau, le Final Four du In-Season Tournament se déroulera du côté de Vegas et le vainqueur entrera dans l’histoire de la Ligue comme étant la première équipe à décrocher un titre autre que le Larry O’Brien.

Lakers, Suns, Kings, Pelicans, Bucks, Knicks, Pacers et Celtics. Tous ont une chance d’ajouter une coupe supplémentaire sur l’étagère à trophées. Pour certains, elle a pris pas mal de poussières avec les années et cette compétition revêt donc une importance encore plus grande. Bien sûr, certaines équipes semblent avoir l’avantage des pronostics comme les Celtics premiers à l’Est mais on sait que ce genre de format à élimination directe peut apporter son lot de surprise et bien malin celui ou celle qui sera capable d’annoncer le futur vainqueur du In-Season Tournament 2023.