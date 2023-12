Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : place au In-Season Tournament !

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Semaine de In-Season Tournament, semaine spéciale sur beIN avec l’intégralité des matchs du tournoi retransmis en direct. Ce soir et demain pour les quarts de finale, jeudi soir pour les demis et samedi pour la grande finale, avec deux soirées de matchs mercredi et vendredi pour patienter avec les équipes privées de Vegas et même un peu de Wembanyama histoire de parler un peu français. On vous file le programme juste ci-dessous, let’s go !

Dans la nuit du lundi 4 décembre

Pacers – Celtics à 1h30 (beIN 1)

Kings – Pelicans à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du mardi 5 décembre

Bucks – Knicks à 1h30 (beIN 1)

Lakers – Suns à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du mercredi 6 décembre

Wolves – Spurs à 1h30 (beIN 1)

Rockets – Thunder à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 7 décembre

demi-finale In-Season Tournament à 23h (beIN 1)

demi-finale In-Season Tournament à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 8 décembre

Heat – Cavaliers à 2h (beIN 4)

Spurs – Bulls à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 9 décembre

Finale du In-Season Tournament à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 10 décembre

REPOS !