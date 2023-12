C’est le premier trophée mensuel de la saison qui tombe en TrashTalk Fantasy League. Et il atterrit dans l’escarcelle des Top Boyz, meilleure équipe TTFL de ce mois de novembre 2023. Petite présentation de cette team.

Salut la team Top Boyz. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de novembre. Vos premières impressions ?

Salut David, nous sommes ravis de pouvoir répondre à tes questions ! Nos premières impressions ? Nous sommes très contents et enthousiastes ! On a fait un excellent mois de novembre et on est très fiers d’être la première équipe à débloquer le badge équipe du mois.

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Pour en savoir plus sur nous, nous sommes une bande de potes de 10 personnes ayant tous grandi au Sénégal et très fans de la balle orange. Aujourd’hui on vit un peu partout dans le monde : au Sénégal, en France et au Canada. Pas facile donc d’organiser nos picks avec le décalage horaire ! On joue en individuel depuis au moins 2 ans chacun et le plus ancien joue depuis 5 ans. Côté grosse perf, on a un membre de l’équipe qui a fini champion de la ligue sénégalaise : bravo Aziz!

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

C’est notre deuxième année en équipe. Faut savoir que l’année dernière on organisait mal nos picks et on avait plusieurs DNP. À l’intersaison, on a un peu remodelé l’équipe et aujourd’hui, avec l’expérience on parvient à bien placer nos picks. L’entraînement est fini. “We were talking about practice, not a game” haha!

Avec cette prestation, vous êtes sixièmes pour attaquer le mois le décembre. Vous ambitionnez le titre à la fin de la saison ?

Oui l’objectif cette saison c’est de devenir champion que ce soit en saison régulière ou en playoffs. L’équipe est ambitieuse.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

L’organisation des picks est la clé pour le succès de ce mois. Par exemple pour nos premiums comme le Joker ou Embiid, nous préférons pick en mode all in pour gratter plus de places. Pour les picks moins fiables, on partage les picks sur deux joueurs différents. Niveau bons coups, notre meilleur perf était un all in sur Maxey et ses 77 pts. Pareil avec Dejounte Murray et Siakam un peu plus inattendus avec respectivement 64 et 60 pts.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Durant ce mois, nous n’avons eu qu’une seule grosse carotte et c’était Banchero qui rendait hommage au goat du football Cristiano Ronaldo avec ses 7 points.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Un petit mot ou conseil pour nos adversaires ? Soyez prêts nous arrivons en force et la saison est loin d’être finie !

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On surveillera de près la suite de votre aventure, en attendant de vous retrouver en Playoffs TTFL grâce à la future remontada historique de la Team TrashTalk.