Déjà le quatrième round de ce tout nouveau tout beau In-Season Tournament, et forcément de plus en plus d’enjeu à mesure qu’on se rapproche de la fin du bail. On vous fait un petit point sur le programme et les enjeux du soir ?

Le programme de ce soir

1h : Wizards (0-2) – Knicks (0-1)

1h : Hornets (1-1) – Bucks (1-0)

1h30 : Spurs (0-2) – Kings (1-0)

1h30 : Hawks (1-0) – Sixers (1-1)

1h30 : Raptors (-) – Celtics (1-0)

1h30 : Cavaliers (0-1) – Pistons (0-2)

2h : Pelicans (1-1) – Nuggets (2-0)

2h : Bulls (0-1) – Magic (0-1)

4h : Blazers (1-1)- Lakers (2-0)

4h : Jazz (2-0) – Suns (1-1)

4h30 : Clippers (0-2) – Rockets (1-0)

A l’Est, plusieurs équipes peuvent déjà se positionner en vue des phases finales. Les Bucks, les Hawks ou les Celtics notamment, en quête d’une deuxième victoire en deux matchs, alors que les Raptors débuteront seulement leur IST ce soir face à Boston. A contrario ? Les Wizards et les Pistons pourront dire adieu au tournoi final en cas de défaite, alors que les Knicks, les Hornets, les Sixers, les Cavs, les Bulls ou le Magic ont déjà tout intérêt à gagner ce soir.

A l’Ouest ? Nuggets, Lakers et Jazz feront un grand pas vers Las Vegas en cas de victoires, alors que les Kings et les Rockets peuvent aussi se placer. Tout le contraire des Spurs ou des Clippers, qui ont semble-t-il d’autres chats à fouetter, alors que les Pelicans, les Blazers ou les Suns gardent toutes leurs chances de qualif.

New NBA In-Season Tournament standings are here 👀

The Lakers, Nuggets, and Timberwolves each move to 2-0 and first place in their groups! 🏆

— NBA (@NBA) November 15, 2023

Now for the East 🏆

Strong performances from the Heat and Pacers bring them to 2-0 and top of East Group A and East Group B 🍿

— NBA (@NBA) November 15, 2023

Ça commence à se décanter, tout doucement, et demain matin on pourra presque tirer, déjà, quelques conclusions. Pas mal ce concept, au moins ça occupe !